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    Як завершився теракт у Луцьку. Відео, яке спантеличує усіх

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    Терорист чекає на своє затримання - Як завершився теракт у Луцьку. Відео, яке спантеличує усіх
    Терорист чекає на своє затримання

    Затримання терориста у Луцьку: нових питань більше, ніж відповідей на них

    У соцмережах оприлюднили ще одне відео затримання Максима Кривоша, який вчора, 21 липня, захопив заручників у Луцьку.

    На відео, видно, що затримання терориста й звільнення заручників сталося ще до того, як почався ймовірний штурм автобуса.



    Зокрема, Кривош виходить із піднятими руками з автобуса, а потім стоїть і чекає, поки його затримають.

    Після цього з автобуса по одному виходять люди, які там перебували у заручниках.

    Пізніше збоку під’їжджає бронетранспортер, а потім чути, як вибухає світлошумова граната.

    Нагадаємо, у вівторок близько 21:45 правоохоронці у Луцьку затримали терориста Кривоша, який захопив автобус із заручниками.

    У Службі безпеки України заявили, що загалом звільнили 13 заручників.

    теракт граната Волинська область Луцьк
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