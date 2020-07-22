Як завершився теракт у Луцьку. Відео, яке спантеличує усіх



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Терорист чекає на своє затримання

Затримання терориста у Луцьку: нових питань більше, ніж відповідей на них

У соцмережах оприлюднили ще одне відео затримання Максима Кривоша, який вчора, 21 липня, захопив заручників у Луцьку.

На відео, видно, що затримання терориста й звільнення заручників сталося ще до того, як почався ймовірний штурм автобуса.

Зокрема, Кривош виходить із піднятими руками з автобуса, а потім стоїть і чекає, поки його затримають.

Після цього з автобуса по одному виходять люди, які там перебували у заручниках.

Пізніше збоку під’їжджає бронетранспортер, а потім чути, як вибухає світлошумова граната.

Нагадаємо, у вівторок близько 21:45 правоохоронці у Луцьку затримали терориста Кривоша, який захопив автобус із заручниками.

У Службі безпеки України заявили, що загалом звільнили 13 заручників.