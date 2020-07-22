Як завершився теракт у Луцьку. Відео, яке спантеличує усіх
Терорист чекає на своє затримання
Затримання терориста у Луцьку: нових питань більше, ніж відповідей на них
У соцмережах оприлюднили ще одне відео затримання Максима Кривоша, який вчора, 21 липня, захопив заручників у Луцьку.
На відео, видно, що затримання терориста й звільнення заручників сталося ще до того, як почався ймовірний штурм автобуса.
Зокрема, Кривош виходить із піднятими руками з автобуса, а потім стоїть і чекає, поки його затримають.
Після цього з автобуса по одному виходять люди, які там перебували у заручниках.
Пізніше збоку під’їжджає бронетранспортер, а потім чути, як вибухає світлошумова граната.
Нагадаємо, у вівторок близько 21:45 правоохоронці у Луцьку затримали терориста Кривоша, який захопив автобус із заручниками.
У Службі безпеки України заявили, що загалом звільнили 13 заручників.