Катастрофа в окупованій Ялті. Ці фото проливають світло на причини руйнівного потоку
Жахлива трагедія сталася на окупованому півострові
Ялтинці виклали фото наслідків селевого потоку в Василівці.
З них очевидно що основою селю було саме будівельне сміття, яке змивалося піднятою водою у русло Дерекойки.
У листопаді 2020 року «АРК» писала саме про це.
Експерти Асоціації вказували, що окупанти звели масив заповідного лісу над Дерекойкою для незаконного звалища відходів масових і так саме незаконних будівництв у Ялті.
Будівництва «елітних» домівок для російських колонізаторів.
Восені експерти «АРК» прямо попереджали про сумні наслідки цього.
Коли всі ці тисячі тонн будівельного сміття з гори посиплються річковою долиною на голови городянам.
Там наразі не лише збитки.
Але й загиблі.
Мені ось просто з наукового інтересу цікаво - наші «кримські» правоохоронці додумаються хоча б кримінальне провадження порушити?
Ну хоча б задля безкоштовного самопіару.
Давайте, напишіть один іншому звернення, можна по кругу, та урочисто повідомте про це на офіційних сайтах.
У вас це добре виходить за кошти платників податків, не стримуйте себе.
Джерело: блог Бориса Бабіна