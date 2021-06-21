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    Думки вголос

    Катастрофа в окупованій Ялті. Ці фото проливають світло на причини руйнівного потоку

    • Борис Бабін

      Український науковець, громадський і політичний діяч, доктор юридичних наук, професор

    •  glavcom.ua
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    Тисячі тонн будівельного сміття з гори посипалися річковою долиною на голови городянам - Катастрофа в окупованій Ялті. Ці фото проливають світло на причини руйнівного потоку
    Тисячі тонн будівельного сміття з гори посипалися річковою долиною на голови городянам

    Жахлива трагедія сталася на окупованому півострові

    Ялтинці виклали фото наслідків селевого потоку в Василівці.

    З них очевидно що основою селю було саме будівельне сміття, яке змивалося піднятою водою у русло Дерекойки.

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    Катастрофа в окупованій Ялті. Ці фото проливають світло на причини руйнівного потоку
    Катастрофа в окупованій Ялті. Ці фото проливають світло на причини руйнівного потоку
    Катастрофа в окупованій Ялті. Ці фото проливають світло на причини руйнівного потоку
    Катастрофа в окупованій Ялті. Ці фото проливають світло на причини руйнівного потоку
    Катастрофа в окупованій Ялті. Ці фото проливають світло на причини руйнівного потоку
    Катастрофа в окупованій Ялті. Ці фото проливають світло на причини руйнівного потоку

    У листопаді 2020 року «АРК» писала саме про це.

    Експерти Асоціації вказували, що окупанти звели масив заповідного лісу над Дерекойкою для незаконного звалища відходів масових і так саме незаконних будівництв у Ялті.

    Будівництва «елітних» домівок для російських колонізаторів.

    Восені експерти «АРК» прямо попереджали про сумні наслідки цього.

    Коли всі ці тисячі тонн будівельного сміття з гори посиплються річковою долиною на голови городянам.

    Там наразі не лише збитки.

    Але й загиблі.

    Мені ось просто з наукового інтересу цікаво - наші «кримські» правоохоронці додумаються хоча б кримінальне провадження порушити?

    Ну хоча б задля безкоштовного самопіару.

    Давайте, напишіть один іншому звернення, можна по кругу, та урочисто повідомте про це на офіційних сайтах.

    У вас це добре виходить за кошти платників податків, не стримуйте себе.

    Джерело: блог Бориса Бабіна

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Крим трагедія окупанти екологія катастрофа сміття
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    Катастрофа в окупованій Ялті. Ці фото проливають світло на причини руйнівного потоку