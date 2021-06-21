Катастрофа в окупованій Ялті. Ці фото проливають світло на причини руйнівного потоку

Тисячі тонн будівельного сміття з гори посипалися річковою долиною на голови городянам

Жахлива трагедія сталася на окупованому півострові

Ялтинці виклали фото наслідків селевого потоку в Василівці.

З них очевидно що основою селю було саме будівельне сміття, яке змивалося піднятою водою у русло Дерекойки.

У листопаді 2020 року «АРК» писала саме про це.

Експерти Асоціації вказували, що окупанти звели масив заповідного лісу над Дерекойкою для незаконного звалища відходів масових і так саме незаконних будівництв у Ялті.

Будівництва «елітних» домівок для російських колонізаторів.

Восені експерти «АРК» прямо попереджали про сумні наслідки цього.

Коли всі ці тисячі тонн будівельного сміття з гори посиплються річковою долиною на голови городянам.

Там наразі не лише збитки.

Але й загиблі.

Мені ось просто з наукового інтересу цікаво - наші «кримські» правоохоронці додумаються хоча б кримінальне провадження порушити?

Ну хоча б задля безкоштовного самопіару.

Давайте, напишіть один іншому звернення, можна по кругу, та урочисто повідомте про це на офіційних сайтах.

У вас це добре виходить за кошти платників податків, не стримуйте себе.

Джерело: блог Бориса Бабіна

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.