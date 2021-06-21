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    Спека до +34, подекуди дощі: прогноз погоди на 21 червня

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    Спека до +34, подекуди дощі: прогноз погоди на 21 червня

    Лише в трьох областях України прогнозують опади – у Львівській, Івано-Франківській і Чернівецькій

    У понеділок, 21 червня, в Україні буде спекотно, лише в трьох західних областях прогнозують дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    Майже на всій території України буде сонячно і без опадів. Лише у Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях будуть падати дощі.

    Попри опади у трьох областях температура повітря на Заході України коливатиметься від +27 до +29 градусів. У східних регіонах варто очікувати найбільшої спеки – +32...+34 градуси.

    На Півночі синоптики прогнозують сонце. Позначки на термометрах покажуть +29...+32 градуси. У південних областях 21 червня також без опадів. Там слід очікувати +27...+31 градус.

    Прогноз погоди в Україні на 21 червня
    Прогноз погоди в Україні на 21 червня

    У Києві, як і майже по всій території країни, – тепла погода. Вдень температура повітря підніметься до +30...+32 градусів.

    Теги: Крим Україна повітря
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    Спека до +34, подекуди дощі: прогноз погоди на 21 червня