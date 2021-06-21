Спека до +34, подекуди дощі: прогноз погоди на 21 червня

Лише в трьох областях України прогнозують опади – у Львівській, Івано-Франківській і Чернівецькій

У понеділок, 21 червня, в Україні буде спекотно, лише в трьох західних областях прогнозують дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Майже на всій території України буде сонячно і без опадів. Лише у Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях будуть падати дощі.

Попри опади у трьох областях температура повітря на Заході України коливатиметься від +27 до +29 градусів. У східних регіонах варто очікувати найбільшої спеки – +32...+34 градуси.

На Півночі синоптики прогнозують сонце. Позначки на термометрах покажуть +29...+32 градуси. У південних областях 21 червня також без опадів. Там слід очікувати +27...+31 градус.

Прогноз погоди в Україні на 21 червня

У Києві, як і майже по всій території країни, – тепла погода. Вдень температура повітря підніметься до +30...+32 градусів.