Геноцид Лівобережжя

Агресор мав перед собою дві практичні злочинні мети

Щодо кваліфікації підриву агресором Каховської ГЕС, через добу після цього вчинку можна констатувати таке. Безперечно вірним є визначення цих діянь як воєнного злочину – атаки на споруду, що містить небезпечні сили, порушення статті 56 Першого протоколу до Женевських конвенцій, тобто за ст. 438 КК України, а також, в рамках українського законодавства як злочин екоциду.

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Водночас вже очевидно що агресор мав перед собою дві практичні злочинні мети. Перша – це примус до депортації населення прилеглих до Дніпра сіл та міст лівобережної Херсонщини, знищення їх домівок та власно вбивство через потом тих хто не зможе втекти від підтоплення.

Друга – це зпустелювання широкої частини лівобережної Херсонщини, яка на відміну від Криму здебільшого не має сталих джерел питної та господарської води, крім Каховського та Північнокримського каналів, а отже тепер стає надовго малопридатною для життя місцевістю

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Нагадаю що ці райони є споконвічним та традиційним місцем мешкання етнічних українців, що для окупантів очевидно ставало «кісткою у горлі» незалежно від їх злочинних військових планів.

Тому діяння агресора чітко охоплюються пунктом «с» статті 2 Конвенції ООН про запобігання злочину геноциду і покарання за нього, а саме навмисне створення для якої-небудь групи таких життєвих умов, що розраховані на повне чи часткове її фізичне знищення.

Тобто агресором вчинено окремий акт геноциду Українського народу, і тут реагування необхідно не лише в рамках заяв до Міжнародного кримінального суду щодо конкретних організаторів та виконавців, що також надважливе, але й в рамках можливої міждержавної справи проти рф у Міжнародному суді ООН.

Нагадаю що й злочин геноциду, й порушення агресором цієї конвенції не мають строків давності, ініціювати це питання може й влада України, й будь-якої іншої цивілізованої держави світу.