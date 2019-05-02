На Донбасі за рік українські війська повернули під свій контроль три населені пункти — штаб ООС



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Серед наших найбільших досягнень, у першу чергу, варто відзначити примушення ворога до зменшення інтенсивності вогню і, як наслідок цього, зменшення кількості втрат з нашого боку, - командувач ООС

Об’єднані сили повернули під контроль уряду України хутір Вільний, Південне та Шуми

На Донбасі з 30 квітня 2018 року українські війська повернули під свій контроль близько 24 квадратних км території, в тому числі, три населені пункти на Донбасі, зменшили втрати особового складу, створили належні умови для життя цивільного населення. Про це заявив командувач ООС Сергій Наєв з нагоди річниці початку операції, повідомляє УНН.

За словами Наєва, з початку Операції, не порушуючи Мінських домовленостей, Об’єднані сили повернули під контроль уряду України хутір Вільний, Південне та Шуми, перевірили на наявність вибухонебезпечних предметів майже 4576,7 га, знищили 52655 вибухонебезпечних предметів.

«Також були відновлені 1000 га територій, які вже використовуються в господарських цілях, вилучено з незаконного обігу 374 одиниці зброї, близько 252 кг вибухівки, більше 300 тис. боєприпасів. На користь Держави вилучено матеріальні цінності, які використовувались у незаконний спосіб, вартістю близько 274 млн. грн. В рамках ініціативи «Допомога Схід» до лікувальних закладів Донецької та Луганської областей передано медичного майна на суму 5,8 млн грн», - повідомив Наєв.

За його словами, серед наших найбільших досягнень, у першу чергу, варто відзначити примушення ворога до зменшення інтенсивності вогню і, як наслідок цього, зменшення кількості втрат з нашого боку. «А також зниження рівня злочинності в регіоні, будівництво мостів, сприяння у будівництві доріг та лікарень, створення належних умов для життя цивільного населення», — зазначив командувач ООС.

Наєв наголосив, що все це відбувалося під шалену канонаду з усіх калібрів, якими російські загарбники випробовують ЗСУ на міцність. «Але ми вистояли! Ми, Об’єднанні сили, стабілізували лінію зіткнення, показали міць своєї зброї та продовжили боротьбу з ворогом», — підсумував він, згадавши тих, хто поклав своє життя заради досягнення цих цілей.

Нагадаємо, українське військо сьогодні мало чим відрізняється від армій країн НАТО, а за бойовим досвідом — у деяких питаннях і крокує попереду.