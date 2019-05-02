Як виглядає співвідношення втрат на фронті ВСУ і російської армії в квітні 2019 го

Уже не перший місяць бойові втрати ворога в 2-2,5 рази перевищують бойові втрати сил української армії

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Вооруженные силы Украины - 18 воинов погибло, в том числе 15 - боевые потери, 3 - не боевые.

Потери оглашены официально, данные проверены, информация открыта.

Оккупационные войска Российской Федерации на Донбассе - 46 человек, данные по боевым потерям, установленные на данный момент - 35 наемников.

Источник - некрологи, социальные сети, фото. Официальных данных нет.

По крайней мере 6 трупов - установленные на данный момент граждане РФ.

Уже не первый месяц боевые потери противника в 2-2,5 раза превышают боевые потери сил ООС.

Учитывая, что противник при этом уступает в численности силам ООС примерно в 1,5-2 раза, и что большинство их потерь воевали с 14-го года, очевидно, что силы ООС постепенно выбивают боеспособный костяк вражеской пехоты, при этом новое пополнение россиянам готовить не получается.

Вот фрагмент из переписки в соцсетях под фотографией уничтоженного наемника из РФ Николая Шелухи - жителя города Югра, похоронен в Ханты-Мансийске 23 апреля.

Шелуха - военнослужащий 9-го отдельного полка 1-го армейского корпуса ВС РФ, воевал под Мариуполем, на Донбассе с 2014-го, уничтожен украинскими воинами в бою 13 апреля еще с одним наемником.