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    Думки вголос

    Як виглядає співвідношення втрат на фронті ВСУ і російської армії в квітні 2019 го

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Розсилка
    Як виглядає співвідношення втрат на фронті ВСУ і російської армії в квітні 2019 го

    Уже не перший місяць бойові втрати ворога в 2-2,5 рази перевищують бойові втрати сил української армії

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    Вооруженные силы Украины - 18 воинов погибло, в том числе 15 - боевые потери, 3 - не боевые. 

    Потери оглашены официально, данные проверены, информация открыта.

    Оккупационные войска Российской Федерации на Донбассе - 46 человек, данные по боевым потерям, установленные на данный момент - 35 наемников. 

    Источник - некрологи, социальные сети, фото. Официальных данных нет. 

    По крайней мере 6 трупов - установленные на данный момент граждане РФ.

    Уже не первый месяц боевые потери противника в 2-2,5 раза превышают боевые потери сил ООС.

    Учитывая, что противник при этом уступает в численности силам ООС примерно в 1,5-2 раза, и что большинство их потерь воевали с 14-го года, очевидно, что силы ООС постепенно выбивают боеспособный костяк вражеской пехоты, при этом новое пополнение россиянам готовить не получается.

    Вот фрагмент из переписки в соцсетях под фотографией уничтоженного наемника из РФ Николая Шелухи - жителя города Югра, похоронен в Ханты-Мансийске 23 апреля. 

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    Як виглядає співвідношення втрат на фронті ВСУ і російської армії в квітні 2019 го
    Як виглядає співвідношення втрат на фронті ВСУ і російської армії в квітні 2019 го

    Шелуха - военнослужащий 9-го отдельного полка 1-го армейского корпуса ВС РФ, воевал под Мариуполем, на Донбассе с 2014-го, уничтожен украинскими воинами в бою 13 апреля еще с одним наемником.

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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