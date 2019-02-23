Чому українцям не потрібно мати ілюзій щодо ЄС та НАТО

Що таке НАТО в умовах, коли його члени мають діаметрально протилежні погляди та інтереси? Фото: УНІАН

Від красивих декларацій та пустопорожніх слів нам варто переходити до прагматичного осягнення світу

З приводу ЄС та НАТО.

Знаєте, в чому найбільший трабл нашої нинішньої зовнішньої політики? Та в тому, що ми хочемо потрапити в минуле. Тобто, ми декларуємо, що хочемо потрапити до організацій, які давно вже не є тим, куди ми так прагнемо.

Якщо ви прослідкуєте суспільно-філософську думку в Європі та США, то чітко побачите, що перед тим, що ми, за звичкою, називаємо євроатлантичним світом, стоїть 2 головних й близько поки що не вирішених питання:

1) Що таке Євросоюз і для чого він потрібен в нових умовах нової холодної війни?

2) Як будуть вибудувані нові стосунки між ЄС та США? Адже наразі між ними є дуже широкі розбіжності, які свідчать про те, що Сполучені Штати сприймають Європу радше в якості конкурента, аніж союзника.

А, є ще й третє. Що таке НАТО в умовах, коли його члени мають діаметрально протилежні погляди та інтереси? Ми впевнені, що нашою головною метою є потрапляння до структури, яка собі не просто ціни не складе - яка просто не розуміє, а що ж, власне, є головною метою її існування, окрім інерції?

Якщо в когось із слабеньких на мозок тут спрацює тумблер - ааа, рука маскви, він проти західного вектору, то заспокойтесь. Іншого вибору в України наразі, на найближчі років 10-15 - нема. Тільки на Захід. Однак питання - на який саме Захід і з ким саме. ІМХО чим далі, тим більше, нам прийдеться робити вибір - ми з ЄС чи з США. Це не означає, що нам треба з кимось сваритись. Боронь боже, та й сил у нас на це нема. Як і яєць. Та й торгувати треба з усіма. Тут про інше.

Від красивих декларацій та пустопорожніх слів нам варто переходити до прагматичного осягнення світу. Де ніхто нікому нічого не винен й де кожен має свої інтереси. Інтерес України простий - мати стабільний дохід від імпорту по максимуму технологічної продукції та переведення себе з об'єктів до суб'єктів політики. Для цього потрібно мати чітке усвідомлення світу без прикрас та рожевих шмарклів. Не втомлююся казати, що ІМХО нам варто ставити на США та вибудовування за їх прямої підтримки нової геополітичної спільноти між Україною, Польщею, Литвою та, в перспективі, Білоруссю. Яка буде здатна конкурувати як з рф, яка хоч і стрімко слабкішає, але це ще розтягнеться на десятиліття, так і з ЄС, А в перспективі - стати окремою геополітичною потугою, здатною проводити власну політику.

Тому сорі - не маю ілюзій та захвату щодо ЄС та НАТО.

Джерело: блог Богдана Буткевича

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