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Богдан Буткевич Журналіст

Не треба порівнювати усіх поляків зі зграєю потвор

glavcom.ua
Польські фермери висипали зерно з українських вантажівок на кордоні
фото з відкритих джерел

«Польща досить серйозно нам допомогла на перших етапах війни»

Звичайно, не треба забувати, що всю цю цю гидь з висипанням зібраного на полях війни нашого зерна, зібраного руками онуків тих, хто пережив три Голодомори, коїть купка покидьків.

Не всі навіть фермери Польщі – а їх політизована частина, яка знаходиться під впливом тієї ж таки «Конфедерації».

Не треба ставити знак дорівнює між всіма поляками і цієї зграєю потвор. Яких я на місці влади поставив би на олівець. І приклав би всіх зусиль, щоб вони ніколи не змогли ні заробити ні копійки на Україні, ні потрапили на нашу територію.

Не треба забувати, що Польща досить серйозно нам допомогла на перших етапах війни.

Але.

Найгірше те, що ця тема насправді у Польщі всім глобально байдужа. Ні в кого, навіть серед ліберальної польської публіки, не закралася думка – як це так, додуматися ставити фігурки смерті й голоду у висипане зерно для впливу на людей, які пережили голодний геноцид. І досі в повній мірі не подолали його наслідки у своїй підсвідомості.

Це якби євреям Аушвіц показували – щоб ті свої авокадо не продавали.

Звичайно, всіх цікавлять лише свої проблеми, все так. Але вже навіть аргумент про наше недопрацювання – мовляв, не пояснили польському суспільству – в даному випадку не працює.

Їм просто ок, коли нас лякають голодом.

Однак останні кілька місяців, зі смертями українських водіїв та ось цим безладом на кордоні доводить одне: поляки так і не зрозуміли важливість України для існування Польщі. Не дивлячись на те, що двічі це нерозуміння призводило до знищення самої Польщі.

Тому, свою політику слід будувати з тверезим розумінням цього і без марень про можливість дійсно тісного союзу з тими, хто потурає потворам, що дозволяють собі шпиняти нас геноцидом.

Кажу як людина, яка багато років топила за такий союз.

ПС: Великий привіт всім 3 млн українців в Польщі. Вам там все ок, комфортно? Нічого не хочете сказати?

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Польща зерно кордон

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Богдан Буткевич

Не треба порівнювати усіх поляків зі зграєю потвор
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