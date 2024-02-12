Не треба порівнювати усіх поляків зі зграєю потвор

«Польща досить серйозно нам допомогла на перших етапах війни»

Звичайно, не треба забувати, що всю цю цю гидь з висипанням зібраного на полях війни нашого зерна, зібраного руками онуків тих, хто пережив три Голодомори, коїть купка покидьків.

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Не всі навіть фермери Польщі – а їх політизована частина, яка знаходиться під впливом тієї ж таки «Конфедерації».

Не треба ставити знак дорівнює між всіма поляками і цієї зграєю потвор. Яких я на місці влади поставив би на олівець. І приклав би всіх зусиль, щоб вони ніколи не змогли ні заробити ні копійки на Україні, ні потрапили на нашу територію.

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Не треба забувати, що Польща досить серйозно нам допомогла на перших етапах війни.

Але.

Найгірше те, що ця тема насправді у Польщі всім глобально байдужа. Ні в кого, навіть серед ліберальної польської публіки, не закралася думка – як це так, додуматися ставити фігурки смерті й голоду у висипане зерно для впливу на людей, які пережили голодний геноцид. І досі в повній мірі не подолали його наслідки у своїй підсвідомості.

Це якби євреям Аушвіц показували – щоб ті свої авокадо не продавали.

Звичайно, всіх цікавлять лише свої проблеми, все так. Але вже навіть аргумент про наше недопрацювання – мовляв, не пояснили польському суспільству – в даному випадку не працює.

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Їм просто ок, коли нас лякають голодом.

Однак останні кілька місяців, зі смертями українських водіїв та ось цим безладом на кордоні доводить одне: поляки так і не зрозуміли важливість України для існування Польщі. Не дивлячись на те, що двічі це нерозуміння призводило до знищення самої Польщі.

Тому, свою політику слід будувати з тверезим розумінням цього і без марень про можливість дійсно тісного союзу з тими, хто потурає потворам, що дозволяють собі шпиняти нас геноцидом.

Кажу як людина, яка багато років топила за такий союз.

ПС: Великий привіт всім 3 млн українців в Польщі. Вам там все ок, комфортно? Нічого не хочете сказати?