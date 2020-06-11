Ростов чекає? Чим може закінчитися спроба влада прикрити Стерненком свої політичні ігрища

Для Януковича ігри з Павліченками занкінчилися не найкращим чином

Сергій Стерненко піде на допит в СБУ тільки за півгодини.

А Портнов вже викотив у своєму лайнограмі всі подробиці того, що Венедіктова та інші кодла збирається йому інкримінувати.

Це все, що вам потрібно знати про нібито конфлікт між генпрокурором та Портновим.

Наскільки я розумію ситуацію, в ОПшечке зараз судомно вирішують - що ж вибрати? Закрити Сергія - і цим потім боротися за голоси лайт-вати із Медведчуком. Мовляв, «закрили вбивцю-радикала.»

Щоправда, отримати вуличні протести і дестабілізацію у відповідь. Ну, й остаточну мобілізацію всього проукраїнського табору проти себе.

Або не закрити - і остаточно віддати електорат з ідентичністю «олів'є» до рук кремлівської 5 колони. Та забути про всі сподівання на перемогу на Півдні та Сході.

Думається, оберуть щось третє. Тобто, вручать підозру, а на суді відправлять Сергія під цілодобовий домашній арешт.

Хочеться до вас звернутися, стратеги ви недороблені. Будь-яка спроба прикрити Стерненком ваші політичні ігрища закінчаться для вас тим же, чим закінчилися для Януковоща ігри з Павліченками.

Ростов чекає. А Портновим, Медведчукам і Азаровим конкуренти за увагу Путіна там непотрібні.

Джерело: блог Богдана Буткевича

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