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    Думки вголос

    Ростов чекає? Чим може закінчитися спроба влада прикрити Стерненком свої політичні ігрища

    • Богдан Буткевич
    • Розсилка
    Ростов чекає? Чим може закінчитися спроба влада прикрити Стерненком свої політичні ігрища

    Для Януковича ігри з Павліченками занкінчилися не найкращим чином

    Сергій Стерненко піде на допит в СБУ тільки за півгодини.

    А Портнов вже викотив у своєму лайнограмі всі подробиці того, що Венедіктова та інші кодла збирається йому інкримінувати.

    Це все, що вам потрібно знати про нібито конфлікт між генпрокурором та Портновим.

    Наскільки я розумію ситуацію, в ОПшечке зараз судомно вирішують - що ж вибрати? Закрити Сергія - і цим потім боротися за голоси лайт-вати із Медведчуком. Мовляв, «закрили вбивцю-радикала.»

    Щоправда, отримати вуличні протести і дестабілізацію у відповідь. Ну, й остаточну мобілізацію всього проукраїнського табору проти себе.

    Або не закрити - і остаточно віддати електорат з ідентичністю «олів'є» до рук кремлівської 5 колони. Та забути про всі сподівання на перемогу на Півдні та Сході.

    Думається, оберуть щось третє. Тобто, вручать підозру, а на суді відправлять Сергія під цілодобовий домашній арешт.

    Хочеться до вас звернутися, стратеги ви недороблені. Будь-яка спроба прикрити Стерненком ваші політичні ігрища закінчаться для вас тим же, чим закінчилися для Януковоща ігри з Павліченками.
    Ростов чекає. А Портновим, Медведчукам і Азаровим конкуренти за увагу Путіна там непотрібні.

    Джерело: блог Богдана Буткевича

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    СБУ Андрій Портнов Сергій Стерненко
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