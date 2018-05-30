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    Думки вголос

    Вбивство журналіста Бабченка: що буде далі

    • Богдан Буткевич
    • Розсилка
    <span>Аркадій Бабченко</span> - Вбивство журналіста Бабченка: що буде далі
    Аркадій Бабченко

    Поки напалмом вся ця ментівська система не буде випалена - позитивних змін не буде

    А найбільш гидотно на душі від того, що абсолютно очевидно, що буде далі у справі Бабченка.

    Справа віддається мєнтам. Ну, бо статті ж - чисто мєнтівські. От якби на місці злочину знайшли ксіву ФСБшну - о, тоді б й СБУ можна підключати. А так - мусора. 

    Міжвідомча слідча група з кращих професіоналів з усіх усюд та силових органів (МВС, СБУ, прокуратура, контррозвідка, військова прокуратура), для яких хоча б встановити особу кілера та картину злочину - справа честі? Нє, не чули, в нас вже все суперреформоване.

    Через пару тижнів проведуть велику пресуху, де покажуть дані з хєрової тучі камер спостереження (ну, бо по-іншому наші професіонали вже не вміють працювати). А, ще телефони слухати вміють, угу. Може, пеленг якийсь покажуть.

    Врешті-решт, покажуть відео, де цей чувак заходить в якийсь перехід - і все, далі він губиться. Мовляв, слідчі дії продовжуватимуться. З таким суворим й справедливим водночас обличчям скажуть й стільки разів в новинах прокрутять, що дурачки повірять. Чо, працюють же. Правда, нікого не ловлять, але то таке - натомість, покажуть красивий сюжет про те, як накрили міжнародний наркокартель. У вигляді студента з грамом коноплі на кармані. 

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    Десь за рік, до виборів, Аваков і Ко вийдуть на пресуху, де розкажуть, що російський слід доведений! Правда, виконавець встиг втекти до рфії, але справедливість є, за неї варто боротися. 

    І баста. Далі - зміна влади, і все замнеться для ясності.

    Що, сумна картина? Зрадофілія впритул? Готовий забитися на пляшку гарного віскаря з бажаючими, що саме так і буде. Якщо я помилюся - готовий привселюдно вибачитися і всюди про це сказати. Але.

    Поки напалмом вся ця ментівська система не буде випалена - буде тільки так й ніяк по-іншому.

    Джерело: блог Богдана БУткевича

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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