Зеленський попросив в олігархів 12 млрд грн



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Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібна допомога великого бізнесу Фото: Главком

В Україні створять спеціальний фонд для підтримки медичної сфери

Українським лікарням терміново потрібні 500 карет швидкої допомоги, тому під час зустрічі з представниками великого бізнесу у понеділок було домовлено про створення спеціального фонду для підтримки медичної сфери.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

«Щодо вирішення структурних проблем, щодо «швидких». Нам зараз терміново потрібно 500 «швидких». Це та кількість, якої не вистачає для наших лікарень. Ми говорили про окремі кошти. Ми робимо окремий фонд. Нам знадобиться на ліки, на багато різних лікарських засобів десь 12-13 мільярдів гривень. Нам потрібна їхня допомога», – сказав глава держави, відповідаючи на запитання ведучого, про що йшлося на зустрічі президента з олігархами.

Нагадаємо, «Схеми» зафіксували, як 16 березня на територію Офісу президента заїжджали автівки олігарха Ріната Ахметова, власника холдингу DCH Олександра Ярославського, засновника холдингу «Кернел Групп» Андрія Веревського та олігарха Ігоря Коломойського.

Згодом на Банковій повідомили, що глава держави обговорив питання допомоги з боку великого бізнесу під час проведення заходів щодо протидії поширенню Україною Covid-19.