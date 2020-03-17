Рада сьогодні може призначити генпрокурора та міністра економіки



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У вівторок, 17 березня, Верховна Рада збереться на позачергове засідання

Проєкти постанов про кадрові зміни передані на розгляд керівництву парламенту

У Верховній Раді зареєстровані проєкти постанов про призначення Ірини Венедіктової генпрокурором України, а Ігоря Петрашка — міністром економіки.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Так, президент України Володимир Зеленський подав проєкт постанови №3227 «Про надання згоди на призначення президентом України Венедіктової І.В. на посаду генерального прокурора».

Другий документ подав премєр-міністр Денис Шмигаль - проєкт постанови №3226 «Про призначення Петрашка І.Р. міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України».

Обидва проєкти зареєстровані 16 березня та передані на розгляд керівництву Ради. Текст документів наразі не оприлюднений.

Як повідомив ЗМІ нардеп від «Слуги народу» Олександр Качура, Верховна Рада може розглянути питання про призначення генпрокурора та міністра економіки у вівторок, 17 березня.

Напередодні «Главком» повідомляв, що президент Володимир Зеленський озвучив «слугам народу» кандидатуру Ірини Венедіктової на посаду генпрокурора.

Також стало відомо, що уряд передумав розділяти Мінекономіки та планує призначити Петрашка главою відомства.

Нагадаємо, Верховна Рада під час позачергового засідання 5 березня висловила недовіру генеральному прокуророві Руслану Рябошапці. Відставку генпрокурора підтримали 263 народних депутати, з яких лише 179 «слуг народу».

Руслан Рябошапка заявив, що причиною питання про його відставку є результативність роботи генпрокурора.

В Офісі генпрокурора запевняють, що не очікували звільнення Рябошапки.