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    Думки вголос

    Зеленський впише своє ім'я в історію, якщо реалізує хоча б 50% своєї економічної програми

    • Богдан Буткевич
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    Володимир Зеленський - Зеленський впише своє ім'я в історію, якщо реалізує хоча б 50% своєї економічної програми
    Володимир Зеленський

    Неможливо виграти війну без грошей. Не абстрактних, а в кишені конкретного громадянина

    Якщо у Зеленського вийде хоча б 50 % від задекларованого в економічному плані сьогодні - то він вже впише своє ім'я в історію країни. Якщо не золотими літерами, то хоча б бронзовими точно. 

    На жаль, за останні 5 років не було зроблено головного для успіху нашого національного проекту - рішучих економічних реформ. Ті, що були зроблені - це крок вперед і два назад. Тому зараз найголовніший лозунг для країни - це «Збагачуйтесь». Країна буквально вагітна цим.

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    Неможливо виграти війну без грошей. Не абстрактних, а в кишені конкретного громадянина, який має відчувати свій особистий конкретний інтерес в усьому. Неможливо бігати по всьому світу з простягнутою рукою, й, при цьому, вимагати, щоб всі зважали на нас як на повноцінних суб'єктів міжнародної політики. Неможливо громадянам, які не вирішили свої первинні економічні потреби, вкласти в голову правильні ідеологічні речі, якщо вони не були вкладені з дитинства. Українська політична нація конче потребує коштів на своє остаточне оформлення й розвиток. Якщо команда Зеленського зможе це забезпечити - я особисто буду аплодувати стоячи.

    Звичайно, важливо розуміти, що успіх економічний при наявності вже наявної повноти політичної влади дуже легко може змусити Зеленського втратити голову і почати будувати особисту автократію. Плюс треба чітко відслідковувати, в чиїх інтересах діятиме Кабмін та новий менеджмент державних компаній. Ризиків - маса, від Коломойського й старих рєшал до американського великого бізнесу. Плюс ризик програшу на міжнародній арені рашці.

    Але. Поки країна не почне багатіти, у нас не буде варіантів. Це зараз - найголовніше. Чим більше в нас грошей - тим більше можливостей. Гроші потрібні як повітря. Тож, чекаймо й сподіваємося. В незалежності від політичних поглядів, розвиток економіки - в інтересах кожного.

    Джерело: блог Богдана Буткевича

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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