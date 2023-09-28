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Європа очищується від російської дезінформації

glavcom.ua
Кремлівська пропаганда вже не почуває себе так вільно у світовому інтернет-просторі
фото з відкритих джерел

IT-гіганти змушені стежити за контентом через новий європейський закон про цифрові послуги

Європейська комісія назвала соцмережу Х (колишній Twitter) найбільшим джерелом дезінформації. Натомість є й дуже помітні успіхи у боротьбі з фейками. Найпотужніші світові комунікаційні інтернет-платформи, такі як Google, Meta, Microsoft, TikTok, відзвітували перед Єврокомісією про заходи щодо скорочення поширення дезінформації.

Насправді таку об'ємну доповідь IT-гіганти надали вперше. Адже суворіше стежити за контентом їх тепер зобов'язує новий європейський закон про цифрові послуги. На прохання Брюсселя цього разу акцент був зроблений на російській пропаганді та дезінформації, пов'язаній з війною в Україні.

Так, з січня по квітень 2023 року:

  • YouTube видалив понад 400 каналів та 10 блогів, залучених до організованої кампанії, пов'язаної з російським державним «Інститутом інтернет-досліджень». 
    Google видалив майже з трьохсот інтернет-порталів рекламу сайтів, пов'язаних із російською держпропагандою.
  • TikTok і Meta розширили зусилля щодо перевірки фактів різними мовами ЄС та співпрацюють з інформагентствами. Фактчекінг Meta охоплює 22 мови в ЄС, серед яких тепер є чеська та словацька.
  • TikTok займається перевіркою фактів у контенті російською, українською, білоруською та 17 європейськими мовами. Він вивчив 832 відео, пов'язані з війною Росії проти України, в результаті вилучивши 211 із них. За даними соцмережі, 30% користувачів відмовляються від наміру поділитися публікацією, коли бачать напис «неперевірений контент».
  • Пошуковик Bing просунув нагору видачу перевіреної інформації і опустив неоднозначну за майже 800 000 запитів, пов'язаних із війною.

Нагадаємо, антидезінформаційний кодекс ЄС (підписаний у червні 2022 року) – це перший юридичний інструмент, за допомогою якого учасники ринку цифрової інформації (34 компанії, а також рекламні агенції та НКО), узгодили стандарти саморегулювання для недопущення дезінформації.

Тепер Єврокомісія домагається від них послідовного модерування контенту у соцмережах та перевірки фактів, особливо у невеликих країнах ЄС.

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Теги: Єврокомісія Google інтернет TikTok соцмережі

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