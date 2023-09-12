Польща продовжила ембарго на імпорт українського зерна

Матеуш Моравецький: «Ми не відкриємо кордони для українського зерна»

Сьогодні, 15 вересня, Польща продовжила заборону на імпорт української сільськогосподарської продукції. Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

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«Уряд захищає польських фермерів! Ми не відкриємо кордони для українського зерна! Ембарго залишається!» – написав Моравецький.

Нагадаємо, раніше Моравецький заявляв, що виступає проти українського зерна. «Польща не дозволить українському зерну нас заполонити! Незалежно від того, яким буде рішення брюссельських чиновників, ми не відкриємо кордонів!», – написав він у Х (раніше Twitter).

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Нагадаємо, Польща готова ввести односторонню заборону на ввезення українського зерна, якщо Єврокомісія відмовиться продовжувати чинні обмеження після 15 вересня. Про це в ефірі Польського радіо заявив міністр розвитку і технологій Польщі Вальдемар Буда.

Як зазначив міністр, Єврокомісія не поспішає приймати рішення щодо продовження ембарго на українське збіжжя після 15 вересня. За його словами, якщо Брюссель не ухвалить відповідне рішення, то Польща зробить це самостійно.

Як повідомлялося, у травні 2023 року Єврокомісія заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України до Болгарії, Угорщини, Польщі, Словаччини та Румунії за наполяганням цих країн. 5 червня дію заборони було продовжено до 15 вересня 2023 року. Ці країни хочуть продовжити заборону на імпорт до кінця року і розшити її на деякі інші товари.

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