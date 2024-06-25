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США можуть відправити військових підрядників до України – CNN

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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США можуть відправити військових підрядників до України – CNN
США вивели всіх своїх інструкторів з України до початку повномасштабного вторгнення
фото з відкритих джерел

Американські військові підрядники можуть допомогти українським військовим обслуговувати і ремонтувати надані США системи озброєнь

Адміністрація Джо Байдена наближається до зняття фактичної заборони на розгортання американських військових підрядників в Україні, щоб допомогти українським військовим обслуговувати і ремонтувати надані США системи озброєнь. Про це повідомляє CNN із посиланням на чотирьох поінформованих американських посадовців.

США вивели всіх своїх інструкторів з України до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року та категорично виключали військову присутність на українській території від того часу.

Як наслідок, надану США військову техніку, яка зазнала значних пошкоджень у боях, доводиться вивозити з країни до Польщі, Румунії чи інших країн НАТО для ремонту, а цей процес займає багато часу.

За словами джерел CNN, протягом кількох останніх місяців адміністрація Байдена повторно аналізує обмеження на підрядників в Україні з огляду на подальше просування російських військ і затримку з військовою допомогою. Вони підкреслили, що рішення наразі обговорюється і не отримало остаточного схвалення президента США.

У разі схвалення Пентагон уперше з 2022 року зможе укладати контракти про розміщення американських підрядників в Україні, які допомагатимуть із ремонтом техніки. До прикладу, винищувачі F-16, як очікується, потребуватимуть регулярного ремонту після того, як Україна почне їх використовувати.

Одне з джерел вказало, що американські компанії, які братимуть участь у тендерах Пентагону, повинні будуть розробити надійні механізми зменшення загроз для своїх співробітників в Україні.

Нагадаємо, глава французького Генерального штабу Тьєррі Бюркар надіслав лист до приблизно десятка західних держав, запросивши уряди країн приєднатися до коаліції з відправки військових інструкторів в Україну. Однак деякі країни побоюються це робити.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден заявив, що американські солдати не воюють в Україні, і він не змінюватиме це.

До слова, союзники по НАТО поступово наближаються до рішення відправити в Україну свої війська. Їх використовуватимуть для навчання українських сил.

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Теги: війна США Джозеф Байден

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