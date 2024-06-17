Командир 125 бригади, яка фігурує у справі про прорив росіян на Харківщині, йде з посади

Командир 125-ї бригади подякував особовому складу за вірність присязі та всім, хто підтримував підрозділ у часи його становлення та виконання бойових завдань

Командир 125 окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України Артур Горбенко йде зі своєї посади. Про це повідомляється га сторінці 125-ї бригади у Facebook.

«Сьогодні завершується більш ніж дворічна наша з вами спільна служба у 125-й окремій бригаді територіальної оборони. Ви люди мирних професій, різноманітних сфер діяльності та інтересів, з перших днів повномасштабної російської агресії, добровільно без вагань, стали на захист рідної землі та захищаєте нашу державу у лавах Сил оборони», – написав Горбенко.

Командир 125-ї бригади подякував особовому складу за вірність присязі та всім, хто підтримував підрозділ у часи його становлення та виконання бойових завдань.

«Схиляю голову та низько вклоняюсь усім тим, хто загинув. Вічна пам’ять Воїнам 125 окремої бригади територіальної оборони, які віддали найцінніше – своє життя за нашу країну, за мир і спокій на рідній землі», – написав Горбенко.

Командир 125-ї бригади не уточнив причину свого звільнення, однак зазначив, що продовжить службу в лавах Збройних сил України.

125 бригада територіальної оборони з вересня 2022 року брала участь у боях на східному напрямку України, зокрема в контрнаступі на Харківщині, битві за Бахмут та Кремінну. З травня 2022 року бригада у складі оперативного угруповання військ тримала оборону на Харківщині.

Однак у травні 2024 року Державне бюро розслідувань почало розслідування за фактом прориву військами РФ державного кордону в Харківській області. Зокрема, у проваджені про самовільне залишення поля бою та недбале ставлення до військової служби фігурувало командування 125 бригади.

У бригаді заперечували відступ своїх підрозділів із займаних оборонних рубежів, називаючи їх «вкрапленням відвертої ІПСО».

Нагадаємо, офіс генерального прокурора санкціонував низку арештів майна у гучному кримінальному провадженні за фактом вимагання коштів у військових, котрі воюють «на передку» в обмін на переведення їх у військові частини, що подалі від лінії зіткнення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

До слова, працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії з СБУ повідомили про підозру начальнику навчального курсу одного з факультетів Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

До слова, Державне бюро розслідувань викрило на Одещині командувача регіонального управління сил територіальної оборони «Південь», який залучав своїх підлеглих бійців до будівництва свого маєтку.