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    Думки вголос

    Про життєві позиції

    Про життєві позиції
    Фото: av-style.com.ua

    «Найкращі штани – це, все ж таки, штани на резинці...»

    В 25-ть років: Цьому світу бракує толерантності і емпатій. Однак, з іншого боку, існує й загроза імперативних, наказових лояльностей, коли людину змушують толерувати ті чи інші цінності лише через те, що вони в тренді. У такий спосіб, толеранції перетворюються на свою протилежність – тоталітарний примусовий лібералізм.

    Зроджується новочасний фашизм контрольованих демократій, побудований на принципах радикального утинання приватної свободи. Людина змушена класти власні права на жертовний вівтар чужих свобод, які належать якимсь позірним спільнотам, тобто насправді - не належать нікому.

    Виникають такі соціальні покручі, як «антирасистський расизм», «більшовицький антикомунізм», тощо...

    В 45-ть років: Найкращі штани – це, все ж таки, штани на резинці...

    Джерело: блог Віталія Чепиноги

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: расизм фашизм
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