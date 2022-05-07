Росія скоро мине, а Сковорода – вічний!
Григорій Савич десь сміється з вас, тупі дурні
Свого часу таліби знищили унікальні Баміанські статуї Будди а Афганістані.
І один мудрий чоловік сказав: це вельми символічно. Будда з цього б сміявся. Неможливо знищити символ, який вивів НІЩО і НІЧОГО – в абсолют. В цім сенсі, порожнеча на місці статуй ще промовистіший пам‘ятник Будді і буддизму, ніж самі статуї.
Так із Сковородою… Можна знищити музей. Неможливо знищити Сковороду й сковородинство. Григорій Савич десь сміється з вас, тупі дурні.
Росія скоро мине, а Сковорода – вічний!
Джерело: блог Віталія Чепиноги