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    Думки вголос

    Росія скоро мине, а Сковорода – вічний!

    Можна знищити музей. Неможливо знищити Сковороду й сковородинство - Росія скоро мине, а Сковорода – вічний!
    Можна знищити музей. Неможливо знищити Сковороду й сковородинство
    фото: Telegram-канал Олега Синєгубова

    Григорій Савич десь сміється з вас, тупі дурні

    Свого часу таліби знищили унікальні Баміанські статуї Будди а Афганістані.

    І один мудрий чоловік сказав: це вельми символічно. Будда з цього б сміявся. Неможливо знищити символ, який вивів НІЩО і НІЧОГО – в абсолют. В цім сенсі, порожнеча на місці статуй ще промовистіший пам‘ятник Будді і буддизму, ніж самі статуї.

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    Росія скоро мине, а Сковорода – вічний!
    Росія скоро мине, а Сковорода – вічний!
    Росія скоро мине, а Сковорода – вічний!
    Росія скоро мине, а Сковорода – вічний!
    фото: Telegram-канал Олега Синєгубова

    Так із Сковородою… Можна знищити музей. Неможливо знищити Сковороду й сковородинство. Григорій Савич десь сміється з вас, тупі дурні.

    Росія скоро мине, а Сковорода – вічний!

    Джерело: блог Віталія Чепиноги

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна музей Україна окупація #stoprussia
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    Росія скоро мине, а Сковорода – вічний!