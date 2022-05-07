Григорій Савич десь сміється з вас, тупі дурні

Свого часу таліби знищили унікальні Баміанські статуї Будди а Афганістані.

І один мудрий чоловік сказав: це вельми символічно. Будда з цього б сміявся. Неможливо знищити символ, який вивів НІЩО і НІЧОГО – в абсолют. В цім сенсі, порожнеча на місці статуй ще промовистіший пам‘ятник Будді і буддизму, ніж самі статуї.

Так із Сковородою… Можна знищити музей. Неможливо знищити Сковороду й сковородинство. Григорій Савич десь сміється з вас, тупі дурні.

Росія скоро мине, а Сковорода – вічний!

Джерело: блог Віталія Чепиноги

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