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    Думки вголос

    Тарас Бульба-2020. Новорічна п'єса

    • Віталій Чепинога

      Український політик

    • Розсилка
    Тарас Бульба-2020. Новорічна п'єса

    Стара історія на новий лад

    Андрій вночі повертається від польської панянки до козацького табору...

    Тарас Бульба – Андрієві: «А йди, но, мій сину, сюди»...

    Андрій підходить: «Що, батьку?»

    Тарас Бульба дістає з кожуха мандарину: «Ану, понюхай!»

    – Нащо, батьку?

    – Нюхай, кажу!

    Андрій нюхає...

    – Пахне тобі новим годом, га?

    – Ні, батьку, нічим не пахне...

    – Та в тебе ковід, вражий ти сину...

    Вбиває Андрія... Миє руки з милом не менше 30 секунд...

    Десь за сценою старий кобзар тихо грає «Джингл белс»...

    Джерело: блог Віталія Чепиноги

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    Теги: коронавірус
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