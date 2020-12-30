Тарас Бульба-2020. Новорічна п'єса
Стара історія на новий лад
Андрій вночі повертається від польської панянки до козацького табору...
Тарас Бульба – Андрієві: «А йди, но, мій сину, сюди»...
Андрій підходить: «Що, батьку?»
Тарас Бульба дістає з кожуха мандарину: «Ану, понюхай!»
– Нащо, батьку?
– Нюхай, кажу!
Андрій нюхає...
– Пахне тобі новим годом, га?
– Ні, батьку, нічим не пахне...
– Та в тебе ковід, вражий ти сину...
Вбиває Андрія... Миє руки з милом не менше 30 секунд...
Десь за сценою старий кобзар тихо грає «Джингл белс»...
Джерело: блог Віталія Чепиноги