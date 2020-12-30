Тарас Бульба-2020. Новорічна п'єса

Стара історія на новий лад

Андрій вночі повертається від польської панянки до козацького табору...

Тарас Бульба – Андрієві: «А йди, но, мій сину, сюди»...

Андрій підходить: «Що, батьку?»

Тарас Бульба дістає з кожуха мандарину: «Ану, понюхай!»

– Нащо, батьку?

– Нюхай, кажу!

Андрій нюхає...

– Пахне тобі новим годом, га?

– Ні, батьку, нічим не пахне...

– Та в тебе ковід, вражий ти сину...

Вбиває Андрія... Миє руки з милом не менше 30 секунд...

Десь за сценою старий кобзар тихо грає «Джингл белс»...

Джерело: блог Віталія Чепиноги

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