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    Думки вголос

    Два питання про євробляхи

    • Тарас Чорновіл

      Журналіст, політичний діяч

    • Розсилка
    Два питання про євробляхи

    Про бляхерів написали вже купу всього. А в мене традиційно два питання.

    1. Чому за розбій і бандитські дії ніхто досі не заарештований? Чи Аваков дійсно умисно підігрує хаосу?
    2. А чому вони товчуться лише біля західного кордону, а не поїхали блокувати північно-східний кордон? Чи може куратор не велів?

    До речі, серед тої наглої автоєвросили домінують якраз кияни, на заході на бляхах частенько їздять дрібні контрабандисти, які й так що пару днів курсували через кордон – їм зайвий раз світитися не треба.

    А з Києва через Чернігів до кордону з Росією в рази ближче, рукою подати... 

    Джерело: zik.ua

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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