Два питання про євробляхи

Про бляхерів написали вже купу всього. А в мене традиційно два питання.

Чому за розбій і бандитські дії ніхто досі не заарештований? Чи Аваков дійсно умисно підігрує хаосу? А чому вони товчуться лише біля західного кордону, а не поїхали блокувати північно-східний кордон? Чи може куратор не велів?

До речі, серед тої наглої автоєвросили домінують якраз кияни, на заході на бляхах частенько їздять дрібні контрабандисти, які й так що пару днів курсували через кордон – їм зайвий раз світитися не треба.

А з Києва через Чернігів до кордону з Росією в рази ближче, рукою подати...

Джерело: zik.ua

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