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    Думки вголос

    Екуменізм між католиками й православними у світі може отримати новий поштовх з України

    • Тарас Чорновіл

      Журналіст, політичний діяч

    • Розсилка
    Екуменізм між католиками й православними у світі може отримати новий поштовх з України

    Процес єднання в любові, в екуменізмі, в співслужінні між католиками й православними у всьому світі, який, зі злої волі Москви, загальмувався, зараз може отримати новий поштовх з України.

    Віднайшов у мережі неймовірне фото двох предстоятелів Українських Церков (фотограф Андрій Кравченко).

    Настільки світлі постаті! Митрополит Епіфаній ще трошки замкнутий, стриманіший у своїх емоціях, навколо нього досі вирують проблеми й інтриги, Блаженніший Святослав уже повністю відкритий із осяйною усмішкою.

    Але попри деякі відмінності вони обоє дуже подібні й символізують українську духовність та релігійність, яка така нескінченно далека від московського мракобісся.

    Пригадуєте, я колись писав про різницю між поняттями об’єднання і єднання. Перше ще поки десь далеко за обрієм, а друге – ось воно, вимальовується перед нами.

    Сам процес єднання в любові, в екуменізмі в співслужінні між католиками й православними у всьому світі, який зі злої волі Москви загальмувався, зараз може отримати новий поштовх з України.

    Джерело: блог Тараса Чорновола

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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