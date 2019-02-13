Екуменізм між католиками й православними у світі може отримати новий поштовх з України

Процес єднання в любові, в екуменізмі, в співслужінні між католиками й православними у всьому світі, який, зі злої волі Москви, загальмувався, зараз може отримати новий поштовх з України.

Віднайшов у мережі неймовірне фото двох предстоятелів Українських Церков (фотограф Андрій Кравченко).

Настільки світлі постаті! Митрополит Епіфаній ще трошки замкнутий, стриманіший у своїх емоціях, навколо нього досі вирують проблеми й інтриги, Блаженніший Святослав уже повністю відкритий із осяйною усмішкою.

Але попри деякі відмінності вони обоє дуже подібні й символізують українську духовність та релігійність, яка така нескінченно далека від московського мракобісся.

Пригадуєте, я колись писав про різницю між поняттями об’єднання і єднання. Перше ще поки десь далеко за обрієм, а друге – ось воно, вимальовується перед нами.

Сам процес єднання в любові, в екуменізмі в співслужінні між католиками й православними у всьому світі, який зі злої волі Москви загальмувався, зараз може отримати новий поштовх з України.

Джерело: блог Тараса Чорновола

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