Ніхто не хоче помічати результатів роботи прокуратури
- Сьогодні, 09:18
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Розсилка
Майже щодня ловлять корупціонерів. Днями відбулося чергове затримання.
Але вражають три речі:
- Майже ніхто з журналістів та блогерів якось надто усвідомлено не бажають помічати таких результатів прокуратури. Цього разу теж усі коментарі зводяться до того: де і як розкладали для обов'язкової фотофіксації вилучені купюри з хабара. Я теж не знаю, чому саме на тротуарі, може якась процесуальна норма існує, що хабар треба зафіксувати безпосередньо в місці отримання, не знаю. Про дебіляток, які наштампували висловлювань про «селфі на фоні...» навіть говорити зайве. Якщо воно нічого не тямить у процесуальних нормах, то це ще не гріх. Але якщо своє невігластво на люди виставляє, то це вже вища стадія тупості.
- Дивує, чому подібних затримань (з чітким виконанням норм процесуального права!) не бачимо від розрекламованого НАБУ. У них же набагато плідніше поле для діяльності - уся корупція нинішніх діячів від голови сільради до членів Кабміну. Те, що там корупційних схем хоч відбавляй, думаю нікого переконувати не варто. Пояснень може бути хіба два: або настільки невмілі, або умисно (з меркантильних чи політичних підстав) покривають корупціонерів.
- Якого ж біса в нас досі колосальна частина суспільства так примітивно ведеться на примітивну пропаганду про «прогресивних нових антикорупціонерів» та «старі неефективні й наскрізь корумповані органи». Якось наша «прогресивна» частина суспільства проспала реальну реформу, яка таки відбулася в прокуратурі. А деякі шахраї й далі користуються нашої всеїдністю...
Джерело: блог Тараса Чорновола
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