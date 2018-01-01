Ніхто не хоче помічати результатів роботи прокуратури

Майже щодня ловлять корупціонерів. Днями відбулося чергове затримання.

Але вражають три речі: Майже ніхто з журналістів та блогерів якось надто усвідомлено не бажають помічати таких результатів прокуратури. Цього разу теж усі коментарі зводяться до того: де і як розкладали для обов'язкової фотофіксації вилучені купюри з хабара. Я теж не знаю, чому саме на тротуарі, може якась процесуальна норма існує, що хабар