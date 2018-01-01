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    Думки вголос

    Ніхто не хоче помічати результатів роботи прокуратури

    Майже щодня ловлять корупціонерів. Днями відбулося чергове затримання.
    Але вражають три речі: Майже ніхто з журналістів та блогерів якось надто усвідомлено не бажають помічати таких результатів прокуратури. Цього разу теж усі коментарі зводяться до того: де і як розкладали для обов'язкової фотофіксації вилучені купюри з хабара. Я теж не знаю, чому саме на тротуарі, може якась процесуальна норма існує, що хабар
    • Тарас Чорновіл

      Журналіст, політичний діяч

    • Сьогодні, 09:18
    • Розсилка

    Майже щодня ловлять корупціонерів. Днями відбулося чергове затримання.

    Але вражають три речі:

    1. Майже ніхто з журналістів та блогерів якось надто усвідомлено не бажають помічати таких результатів прокуратури. Цього разу теж усі коментарі зводяться до того: де і як розкладали для обов'язкової фотофіксації вилучені купюри з хабара. Я теж не знаю, чому саме на тротуарі, може якась процесуальна норма існує, що хабар треба зафіксувати безпосередньо в місці отримання, не знаю. Про дебіляток, які наштампували висловлювань про «селфі на фоні...» навіть говорити зайве. Якщо воно нічого не тямить у процесуальних нормах, то це ще не гріх. Але якщо своє невігластво на люди виставляє, то це вже вища стадія тупості.
    2. Дивує, чому подібних затримань (з чітким виконанням норм процесуального права!) не бачимо від розрекламованого НАБУ. У них же набагато плідніше поле для діяльності - уся корупція нинішніх діячів від голови сільради до членів Кабміну. Те, що там корупційних схем хоч відбавляй, думаю нікого переконувати не варто. Пояснень може бути хіба два: або настільки невмілі, або умисно (з меркантильних чи політичних підстав) покривають корупціонерів.
    3. Якого ж біса в нас досі колосальна частина суспільства так примітивно ведеться на примітивну пропаганду про «прогресивних нових антикорупціонерів» та «старі неефективні й наскрізь корумповані органи». Якось наша «прогресивна» частина суспільства проспала реальну реформу, яка таки відбулася в прокуратурі. А деякі шахраї й далі користуються нашої всеїдністю...

     

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    Ніхто не хоче помічати результатів роботи прокуратури
    Ніхто не хоче помічати результатів роботи прокуратури
    Ніхто не хоче помічати результатів роботи прокуратури
    Ніхто не хоче помічати результатів роботи прокуратури
    Ніхто не хоче помічати результатів роботи прокуратури

    Джерело: блог Тараса Чорновола

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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