Про імміграцію українців до Канади

6 вересня – річниця початку офіційно підтвердженої української імміграції до Канади

6 вересня 1891 року з пароплава «Орегон» на канадський берег зійшли українці Іван Пилипів і Василь Єлиняк.

Їхніми стараннями вже через рік до країни прибуло ще ряд сімей з українських земель, які сформували перше українське поселення на американському континенті в провінції Альберта.

Доводилося зустрічати припущення, що й раніше українці прибували на американський континент, але в складі чужинських груп, у яких розчинялися та швидко асимілювалися. Пилипів та Єлиняк стали першими піонерами дійсно української імміграції.

Джерело: zik.ua

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