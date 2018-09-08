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    Думки вголос

    Про імміграцію українців до Канади

    • Тарас Чорновіл

      Журналіст, політичний діяч

    • Розсилка
    Про імміграцію українців до Канади

    6 вересня – річниця початку офіційно підтвердженої української імміграції до Канади

    6 вересня 1891 року з пароплава «Орегон» на канадський берег зійшли українці Іван Пилипів і Василь Єлиняк.

    Їхніми стараннями вже через рік до країни прибуло ще ряд сімей з українських земель, які сформували перше українське поселення на американському континенті в провінції Альберта.

    Доводилося зустрічати припущення, що й раніше українці прибували на американський континент, але в складі чужинських груп, у яких розчинялися та швидко асимілювалися. Пилипів та Єлиняк стали першими піонерами дійсно української імміграції. 

    Джерело: zik.ua

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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