Схоже, комуністична ідеологія знову перемагає

Єгора Соболєва звільнили з посади голови комітету

Маємо перші наслідки – усе парламентське болото максимально піарилося на цій темі. Усі розказували про якусь «політичну розправу». Треба було виставляти відкрито реальні й жорсткі звинувачення. Хай би перед тим, як розказувати про «розправу», спробували заперечити всі аргументи... А зараз іде обговорення теми

Український парламент

Єгора Соболєва звільнили з посади голови комітету

Маємо перші наслідки – усе парламентське болото максимально піарилося на цій темі. Усі розказували про якусь «політичну розправу». Треба було виставляти відкрито реальні й жорсткі звинувачення. Хай би перед тим, як розказувати про «розправу», спробували заперечити всі аргументи...

А зараз іде обговорення теми продовження мораторію на прозорий ринок землі (бо тіньовий і так діє й приносить латифундистам та їхнім політичним лобістам мільярдні доходи). Зараз дуже неприємні передчуття – схоже, що комуністична ідеологія знову перемагає... Почекаємо ще пару хвилин і буде все зрозуміло. Але сумно жити в країні, яка не може вирватися з радянського минулого.

Половина наших «демократів» були колись членами легендарного Руху, який жорстко боровся за чесні ринкові відносини на селі, право селян самостійно розпоряджатися своєю власністю, відмовитися від землі, яку не готові обробляти, купити додаткові наділи для фермерського господарства, зрештою, отримувати дешеві іпотечні кредити під заставу землі. Боровся Рух проти комуністів. А ці всілякі крульки й інше екс-рухівське болото швидко перекочували з рухівців у комуністи.

Джерело: zik.ua

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»