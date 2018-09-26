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    Думки вголос

    Ситник на шпагаті та Холодницький на пуантах…

    • Тарас Чорновіл

      Журналіст, політичний діяч

    • Розсилка
    Ситник на шпагаті та Холодницький на пуантах…

    За участі Ситника та ряду «пасіонаріїв» у одному з парків відбувся «фестиваль боротьби з корупцією». Можна було б починати сміятися вже тут

    А я якось згадав, як у СРСР до чергової річниці жовтневого перевороту в газетах опублікували оголошення про конкурс на музику й партитуру опери й лібрето для балету, присвячені «Октябрьской рєволюціі». Ми тоді поржали, уявляючи, як в балеті буде танцювати Ленін у трико та Крупська в пачці...

    А чому б на тему антикорупційної боротьби такий конкурс не провести. Ну той же балет... Ситник на шпагаті, Холодницький крутиться на витягнутих пальчиках і на закуску ЦПК разом з Лєщенком та Наємом виконують танець маленьких леб… А що? Креативненько, краща реклама для НАБУ, ніж нудні звіти Ситника.

    Джерело: zik.ua

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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