Ситник на шпагаті та Холодницький на пуантах…

За участі Ситника та ряду «пасіонаріїв» у одному з парків відбувся «фестиваль боротьби з корупцією». Можна було б починати сміятися вже тут

А я якось згадав, як у СРСР до чергової річниці жовтневого перевороту в газетах опублікували оголошення про конкурс на музику й партитуру опери й лібрето для балету, присвячені «Октябрьской рєволюціі». Ми тоді поржали, уявляючи, як в балеті буде танцювати Ленін у трико та Крупська в пачці...

А чому б на тему антикорупційної боротьби такий конкурс не провести. Ну той же балет... Ситник на шпагаті, Холодницький крутиться на витягнутих пальчиках і на закуску ЦПК разом з Лєщенком та Наємом виконують танець маленьких леб… А що? Креативненько, краща реклама для НАБУ, ніж нудні звіти Ситника.

Джерело: zik.ua

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