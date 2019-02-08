  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Тарас Чорновіл

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    За пасочки треба платити, або Як бабусі ботами стають

    • Тарас Чорновіл

      Журналіст, політичний діяч

    • Розсилка
    За пасочки треба платити, або Як бабусі ботами стають

    Зараз розгоряється черговий скандал із так званими «Центрами захисту киян». Т

    Там, як виглядає, його розпорядники десь «накрисятничали», через що скандал вирвався назовні.

    Щойно повторно публікував свій минулорічний матеріал про так звані «Центри захисту киян», як структуру, яка створена для організації підкупу виборців, та про дуже дивних персонажів, які за всім цим стоять.

    А тут ще й матеріал від журналіста Андрія Дзиндзі попав під руку. Він пішов до цього центру разом з людиною, яку там примітивно розвели на гроші, там у повній красі працює своя «ботоферма»: бабульок і дідусів учать лайкати та поширювати підсунуті матеріали.

    За пасочки треба платити – отака вона «доброчинна допомога».

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    Київ вибори скандал
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Дмитро Орєшкін
    Дмитро Орєшкін

    Російський політолог

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Тарас Чорновіл
    Тарас Чорновіл

    Журналіст, політичний діяч

    Ігор Ейдман
    Ігор Ейдман

    Соціолог

    Ірина Геращенко
    Ірина Геращенко

    Народний депутат України, віце-спікер

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ