За пасочки треба платити, або Як бабусі ботами стають

Зараз розгоряється черговий скандал із так званими «Центрами захисту киян». Т

Там, як виглядає, його розпорядники десь «накрисятничали», через що скандал вирвався назовні.

Щойно повторно публікував свій минулорічний матеріал про так звані «Центри захисту киян», як структуру, яка створена для організації підкупу виборців, та про дуже дивних персонажів, які за всім цим стоять.

А тут ще й матеріал від журналіста Андрія Дзиндзі попав під руку. Він пішов до цього центру разом з людиною, яку там примітивно розвели на гроші, там у повній красі працює своя «ботоферма»: бабульок і дідусів учать лайкати та поширювати підсунуті матеріали.

За пасочки треба платити – отака вона «доброчинна допомога».

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