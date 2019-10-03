Формула Штайнмаєра - це не шлях до миру, це війна і ганьба

Тетяна Чорновол Народний депутат 8 скликання

Тетяна Чорновол

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Єдиний варіант на даний час – не допустити голосування у Раді. І тут вся відповідальність лежить на суспільстві

Більшовики на початку минулого століття принесли в Україну «мир», а в цьому мирі у мирній країні в мирних хатах українці їли своїх дітей

«Формула Штайнмаєра» - це не шлях до миру, це війна і ганьба. Це непоправно. Це капітуляція. Це не наближення до прірви – це крок в прірву. Можу сказати лише одне: я особисто буду боротися! І проти ворога - путінської Росії, і проти зрадників - влади Зеленського.

Як боротися? Згідно формули капітуляції, спочатку ВР приймає закон про вибори на окупованому Донбасі, після цього відбуваються вибори, а далі... відкриття скриньки Пандори – легалізовані сепаратисти-вбивці-зарізяки розійдуться всією Україною. Нас чекає не мир, а животіння в атмосфері страху і терору, закриття кордонів і «бєзпрєдєл» влади, що буде триматися на багнетах терористів та Путіна. І Майдан тоді не допоможе...

Єдиний варіант на даний час – не допустити голосування у ВР. І тут вся відповідальність лежить на суспільстві. Бо під час виборів до ВР народ не застрахувався від таких сценаріїв. Нажаль, люди не голосували за захисників України. Вкрай мало атошників стали депутатами ВР. Значить, немає іншого варіанту у тих, що зробили помилковий вибір і не вибрали у владу захисників України, - доведеться захищати країну самим.

А не захищати її не можливо! Ми не маємо права помилитись знову! Більшовики на початку минулого століття принесли в Україну «мир», а в цьому мирі у мирній країні в мирних хатах українці їли своїх дітей. Хіба цього не було? Хіба ми вже забули?..

Джерело: блог Тетяни Чорновол

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