«Глава» окупованого Криму запевнив, що колекційне вино заводу «Масандра» не продаватимуть

Колекція вин заводу «Масандра» захищена федеральним законом, ─ Аксьонов

В окупованому Криму ніхто не зможе продати колекційне вино заводу «Масандра», оскільки «воно захищене федеральним законом». Про це заявив, так званий російський «глава Криму» Сергій Аксьонов, повідомляє Крим.Реалії.

«Колекція, про яку всі говорять, на сьогоднішній день під забороною на відчуження. Там 10 тис. одиниць ─ еталонне вино, еталонні пляшки, які не підлягають відчуженню та захищені федеральним законом. Тобто ніхто їх продати не зможе», ─ сказав Аксьонов.

Нагадаємо, дочірня компанія банку «Росія» ТОВ «Південний проект» купила акції винзаводу «Массандра», який розташовується в окупованому Криму, за понад 5,3 млрд рублів (понад $72,6 млн). У МЗС України заявили , що пустивши з молотка активи незаконно експропрійованого українського концерну «Массандра», Росія в черговий раз нахабно порушила норми міжнародного гуманітарного права. Це рішення є юридично нікчемним.

У свою чергу в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомили, що ініціюють національні санкції за незаконний продаж українського концерну «Массандра».

До відома, після незаконної окупації Криму український держконцерн «Масандра» був оголошений власністю управління справами президента Росії.

В Україні продовжує діяти держконцерн «Національне виробничо-аграрне об'єднання «Масандра», власником якого є господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабміну України.