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Мін'юст оприлюднив дані про кількість шлюбів за перше півріччя

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Мін'юст оприлюднив дані про кількість шлюбів за перше півріччя
Цього року Міністерство юстиції також ввело нові можливості для молодят
фото з відкритих джерел

Мін'юст: попри всі випробування, українці продовжують любити, створювати родини та будувати майбутнє

За перше півріччя 2025 року органами державної реєстрації актів цивільного стану України було зареєстровано майже 69 тис шлюбів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство юстиції України.

Тільки в Києві з початку року обмінялися обітницями понад 14 тис пар. Серед регіонів-лідерів за кількістю зареєстрованих шлюбів також:

  • Дніпропетровська область – 5 795 шлюбів
  • Львівська область – 4 735 шлюбів
  • Київська область – 4 163 шлюби
  • Одеська область – 4 099 шлюбів
Мін'юст оприлюднив дані про кількість шлюбів за перше півріччя фото 1
графіка: Мін'юст

Цього року Міністерство юстиції також ввело нові можливості для молодят. Нещодавно в Україні з’явилася можливість офіційно одружитися на відстані. Цей сервіс покликаний полегшити та прискорити процес реєстрації шлюбу в онлайн-форматі за пріоритетним часом, без необхідності відвідування відділу державної реєстрації актів цивільного стану.

Нагадаємо, деснянський райсуд столиці встановив наявність фактичних шлюбних відносин між двома чоловіками. Один із них працює дипломатом за кордоном і просив МЗС дозволити його партнерові поїхати з ним – але наштовхнувся на відмову через законодавство, яке визнає поняття шлюбу тільки як сімейний союз жінки та чоловіка. 

До слова, протягом тижня з 20 по 26 червня в Україні офіційно зареєстрували 3632 шлюби. Такі дані оприлюднило Міністерство юстиції України. 

Найбільше весіль минулого тижня зареєстрували у відділах ДРАЦС Києва – 834. На другому місці за кількістю одружень була Дніпропетровська область – 315 пар, далі Одеська область – 250, Львівська – 247 та Харківська – 225.

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Теги: Міністерство юстиції шлюб Україна

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