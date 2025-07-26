Зеленський назвав умови і термін закінчення війни

Зеленський: Вони повинні усвідомити, що перетерпіти в них не вийде

Зеленський: Зараз саме такий момент, коли треба натиснути на Росію

Президент України Володимир Зеленський заявив, що санкції проти Росії та пов'язаних з нею осіб є ефективними, а економічні втрати ворога – відчутними. За його словами, ці втрати стануть ще більшими, і зараз «саме такий момент, коли треба натиснути на Росію – натиснути так, щоб уже наступного року війни не було». Про це він повідомив у своєму вечірньому зверненні, пише «Главком».

Президент зазначив, що отримав важливі доповіді від Служби зовнішньої розвідки щодо ефективності санкцій. «Вони повинні усвідомити, що перетерпіти в них не вийде, санкції мають дійсно забрати російський потенціал. Ми працюємо саме заради цього», – підкреслив Зеленський.

Також відбулася розмова з Головним управлінням розвідки. Глава держави відзначив щоденний режим роботи української дипломатії, яка цими днями активно комунікує з партнерами.

Володимир Зеленський доручив секретарю Ради національної безпеки і оборони Олександру Литвиненку активніше залучати зовнішнє фінансування на дрони.

Крім того, він доручив урядовцям та міністру оборони України Денису Шмигалю активніше перевіряти всі домовленості, що існують з партнерами. Президент наголосив, що те, що має бути реалізовано на сто відсотків, наразі, на жаль, виконується не повністю. Зеленський очікує відповідні доповіді з цього питання протягом тижня.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про ситуацію на фронті. На Покровському напрямку тривають жорсткі зіткнення.