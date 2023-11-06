Київрада за «русскій мір»? Що сталося на Хрещатику, 36 і чому це небезпечно

Столичні депутати фактично взяли на політичні поруки своїх колег з ОПЗЖ

Мінімальною кількістю голосів Київрада прийняла рішення про звернення до Верховної Ради щодо заборони народним депутатам України, обраним від ОПЗЖ, займати керівні посади та необхідності прийняття для цього змін до законодавства. А от своїх колег, обраних від ОПЗЖ, депутати Київради позбавити керівних посад у комісіях не змогли – забракло чотирьох голосів.

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На другому році повномасштабного вторгнення запит суспільства на позбавлення мандатів депутатів із заборонених проросійських партій дуже високий, але наразі це питання не врегульоване на законодавчому рівні. З літа 2022 року в парламенті розглядаються чотири законопроєкти, які стосуються місцевих депутатів із заборонених партій. Кабмін пропонує позбавляти їх мандатів. Три інші законопроєкти радять без втрати мандата розпустити фракції таких партій, якщо вже були чи можуть бути рішення судів про їхню заборону.

Саме тому місцеві ради починають самотужки усувати таких депутатів: забороняють обіймати керівні посади, звертаються до парламенту чи навіть призупиняють їхні повноваження. Результати соцопитування, проведеного на замовлення Руху «Чесно», свідчать, що лише 3% громадян вважають за доцільне дати депутатам таких партій допрацювати до кінця каденції.

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У Київраді ініціаторами таких радикальних рішень стали фракції «Європейської солідарності» та «Голосу». Депутати вважають неприпустимим те, що носії «русского міра» мають доступ до сесій, що проводяться в закритому режимі, стосуються ситуації на фронті та виділення коштів на підтримку ЗСУ.

Рішення про звернення до Верховної Ради щодо ОПЗЖ прийнято, а от рішення щодо позбавлення посад у комісіях колишніх представників ОПЗЖ у Київраді депутати з тріском провалили, незважаючи на те, що намагалися ще двічі переголосувати це питання.

Засідання Київської міської ради 2 листопада 2023 року тривало понад шість годин. І якщо на початку питання кворуму не виникало і максимально в цей день у залі було одночасно активовано понад 90 карток депутатів, то коли насамкінець винесли на голосування питання звернення до Верховної Ради та позбавлення керівних посад у комісіях депутатів, що були обрані від заборонених партій, народні обранці вмить розбіглися кулуарами.

Більшість у Київраді становить 61 голос, саме такою критичною кількістю і лише з другого разу було прийнято рішення про звернення до парламенту щодо заборони народним депутатам України, обраним від ОПЗЖ, займати керівні посади у комітетах, входити до складу тимчасових комісій, депутатських груп та займати керівні посади в будь-яких інших органах, утворених у Верховній Раді, та щодо необхідності прийняти зміни до законодавства. На думку авторів, такий закон унеможливить здійснення депутатських повноважень у Верховній Раді та місцевих радах і подальше балотування для осіб, що обиралися та/або були обрані від партій, діяльність яких була призупинена.

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Рішення очікувано не підтримала група з уламків ОПЗЖ – «Платформа за життя та мир» та позафракційні колеги. Лише два голоси дала фракція «Єдності», хоча більшість депутатів були в залі.

На наступній графіці пофракційно та поіменно названо тих, хто не голосував або «випарувався» – вийняв картку зі слоту.

А от для заборони займати керівні посади у комісіях Київради забракло чотирьох голосів і рішення прийняте не було – його підтримали тільки 57 депутатів.

Крім зрозумілого саботажу цього питання від депутатів колишньої ОПЗЖ, жоден представник «Єдності» не підтримав це рішення.

Депутати виходили із зали, навмисно діставали картки зі слотів у момент голосування, аби не брати відповідальності за ухвалене рішення, або просто не голосували за це питання. Хтось не повернувся до сесійної зали після перерви і протягом другої частини засідання був відсутній. Майже як і завжди, після розгляду перших трьох питань «випарувався» і київський міський голова Віталій Кличко, чий голос є одним зі 120.

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«Депутати йшли з зали, щойно почався розгляд питань по ОПЗЖ. Я чітко ідентифікував Віктора Грушка з «Удару», Михайла Присяжнюка зі «Слуги народу», депутатів із сектору «Єдності», Володимира Левіна від ЄС. До речі, він єдиний з усіх депутатів від ЄС, хто не підтримав усі рішення про санкції щодо ОПЗЖ. Я звертався до них із проханням повернутись та підтримати рішення, важливі для національної безпеки. Присяжнюк сказав, що немає кворуму в залі (на той момент щойно відбулося сигнальне голосування і кворум був). Він був явно роздратований, що розгляд цього питання затягнувся так надовго. А Левін з упевненістю відповів, що стосовно ОПЗЖ вже все відголосували», – коментує «Чесно» очевидець тих подій, член комісії з найменувань при міському голові Павло Островський.

Примітно, що на засіданні регламентної комісії Віталій Нестор від «Батьківщини» підтримав проєкт, що стосувався ОПЗЖ у Київраді, а от у залі не голосував за це питання. Вячеслав Непоп («Удар»), навпаки, на комісії утримався, але проголосував за на сесійному засіданні ради.

Депутатка Вікторія Пташник описує ситуацію з проєктами рішень щодо представників ОПЗЖ у Київради

Ганебно провалене питання посад у Київраді було останнім. Секретар Київради Володимир Бондаренко ще двічі ставив його на переголосування, але голосів таки забракло. Цікавою є невизначеність або непослідовність у голосуванні деяких депутатів, які змінювали підтримку рішення на ігнор або навпаки.

Від самого початку каденції у Київраді з 12 обранців від забороненої ОПЗЖ семеро і досі при посадах у комісіях.

14 керівних посад у Верховній Раді і досі за нардепами від колишньої ОПЗЖ.

«Рух «Чесно», наші партнери із громадського сектору та ЗМІ зверталися з публічною вимогою зняти з посади не лише Шуфрича, а й напрацювати єдину політику щодо депутатів проросійських партій. І якщо Шуфрича нарешті позбавили головування в комітеті, то низка представників екс-ОПЗЖ і досі залишаються на керівних посадах не лише в парламенті, а й у місцевих радах. Верховна Рада вже рік ігнорує таку вимогу суспільства і не приймає відповідних рішень», – наголошує лідерка «Чесно» Віта Думанська.

Суспільна напруга навколо цього питання зростає, суспільство очікує на очищення рад усіх рівнів від «русского міра». Ще влітку 2022 року було зареєстровано законопроєкт № 7424, що передбачає політичну відповідальність нардепів від політичних партій, діяльність яких зупинена. Ним запропоновано внести зміни до регламенту Верховної Ради та позбавити нардепів від заборонених партій права брати участь у пленарних засіданнях та роботі інших органів парламенту, а також передбачити процедуру застосування вказаного виду політичної відповідальності. Проєкт пройшов комітет, але спікер досі не виніс його в залу на голосування.

Наприкінці жовтня 2023 року представники ЄС і «Голосу» в Київраді, зважаючи на антиукраїнську політичну та організаційну діяльність ОПЗЖ, напрацювали та зареєстрували аналогічний проєкт рішення щодо внесення змін до Регламенту Київської міської ради. Ініціатори вважають, що одним із найважливіших для міста питань є забезпечення реалізації проукраїнських інтересів його територіальної громади, національної безпеки та громадського порядку під час воєнного стану, і рішення має бути прийнято невідкладно задля зниження ризиків додаткових загроз державному суверенітету й територіальній цілісності України. Це питання ще не розглядали на сесійному засіданні, а думки членів регламентної комісії розділилися.

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Нагадаємо, раніше Київська обласна рада прийняла рішення про призупинення повноважень депутатів екс-ОПЗЖ, але без внесення відповідних змін до свого Регламенту. Днями депутати оскаржили це рішення в судовому порядку.