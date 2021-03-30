Пішов з життя справжній Герой України Ігор Гофман

Ігор ніколи не скаржився і не витрачав час на лікарів, він жив заради країни і заради своєї сім'ї

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Настоящий герой нашей страны Игорь Гофман ушел из жизни в возрасте 57 лет, в Каменском Днепропетровской области. Он не хотел, чтобы его фотографировали после начала болезни, он хотел, чтобы его запомнили таким. Это фото Игорь Гофман выложил в фейсбук 10 января 2015-го года, в башне управления Донецкого аэропорта, после обстрела и пожара, который он тушил под разрывами. Абсолютно бесстрашный, щепетильно честный, безостановочно работоспособный, критично мыслящий, самостоятельный, обязательный, он был одним из самых лучших из нас, он двигал вперед наше время. Вот его потрясающий рассказ о событиях в ДАПе, он видел многое: https://censor.net/.../3222507/vernem_golos_igoryu_gofmanu

Горстки таких железных людей на тонкой линии фронта – это и есть граница Украины.

Только такие люди могли в пронизывающем холоде, под обстрелом танков и артиллерии, защищать эти непрочные обломки, почти без всякого обеспечения... Игорь имел огромный авторитет среди всех, кто с ним сталкивался на фронте. Он не пил, не курил, и выезжал на абсолютно все боевые выходы, где были нужны добровольцы, он был на всех самых опасных позициях в аэропорту, получил две тяжелые контузии при обстреле, которые серьезно травмировали голову и тазобедренный сустав. Вот как о нем рассказывали его боевые товарищи: https://censor.net/.../led_dihayu_ya_na_mej_kborg_gor...

Игорь никогда не жаловался и не тратил время на врачей, он жил ради страны и ради своей семьи.

Во время войны тяжело заболела от постоянного стресса его жена.

Затем внезапно очень тяжело заболел зять – муж его дочери. У Игоря две любимых внучки, в которых он души не чаял, им также была нужна поддержка.

Игорь ушел из армии, чтобы за всеми ухаживать и обеспечивать семью.

Игорь со всем справлялся – он был строителем, и был загружен работой, ведь он всегда держал свое слово, умел организовать, сдавать работу в срок, профессионально разбирался в любых строительных проблемах. Только иногда он говорил о недомогании, но от любой помощи отказывался, и доверял врачам, которые долгое время не могли диагностировать его состояние.

Но в апреле 2020-го в возрасте 38 лет умер сын Максим, дома з столом – внезапный обрыв тромба... Это был страшный удар. После этого у Игоря резко обострились проблемы со здоровьем, и вскоре диагноз стал очевиден – онкология, поздняя стадия... Страшные перегрузки на фронте не прошли даром. Он обратился за помощью только в октябре 2020-го – когда уже потерял голос, рак добрался до горла.

Его жизнь могло продлить только чудо. И таким чудом стали пожертвования тысяч украинцев, которые стали помогать Герою. Но чудеса не вечны. Системно лечить Игоря было тяжело - его организм был сильно истощен войной. За последние месяцы он потерял более 50 кг веса, он был предельно истощен, но боролся до конца...

Прощания с ним семья провести не может. Сейчас все на плечах дочери Vera Gofman

Жена Игоря Гофмана в тяжелом состоянии в больнице в Каменском – коронавирус.

Его семья остро нуждается в помощи. Надеюсь, что местные власти окажут всю возможную помощь, уверен, что как всегда не останемся в стороне и мы. Запомним его таким, и будем благодарны его памяти, всему, что он сделал ради служения своей стране.

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Гофман Вера Игоревна

Джерело: блог Юрія Бутусова

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