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    Думки вголос

    Парад до Дня Незалежності. Закрийте роти - військові мають право на своє свято

    • Марина Данилюк-Ярмолаєва
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    Парад до Дня Незалежності. Закрийте роти - військові мають право на своє свято

    Кожного року в кінці серпня місцеві гівно*ди та лайномети скаржаться на військових і на парад до Дня Незалежності

    Скаржаться на затори і неможливість оперативного шопінгу, тицяють носом в те, що зенітна установка не вписалася в поворот на Подолі — це при тому, що добрячий відсоток громадян не попадає цюцюрками в унітази і недопалками в урни — не кажучи уже про таку габаритну машину на спусках Подолу.

    Скаржаться, що гроші дарма.

    Що військові с*ки, бо там доведеться марширувати перед ненависним президентом...

    За стражданнями навіть зміщуються ноу-хау, що там буде коробочка військовслужбовиць, старе здравія желаю змінять на гучне і знамените після ЧС-2018 «Слава Україні» і покажуть кілька зразків новенької техніки за стандартами НАТО.

    Марширувати тиждень у спеку, відточуючи кожен крок, нелегка справа, але військові мають право на своє свято. Так як і ви всі на свій грьобаний п’яний корпоратив бухгалтерів і менеджерів численної туйні.
    Слава Богу, проходять черепаховим кроком ті часи, коли військовий був неперспективним бомжем з мітлою і відром. І оце уже схоже на боєздатне військо...

    Хто не в курсі, той не знає, як випалювали нашу артилерію в 90 і 2000. Коли талановиті офіцери з шикарною підготовкою і знанням іноземних мов йшли у фермери, торгаші, спивалися, їх кидали дружини, бо «ты же понимаешь, я за престиж замуж выходила»... як за патріотичної влади Ющенка закрили артучилище у прикордонних Сумах — дуже хороше і краще на теренах усього СРСР.

    Коли мій батько там навчався, жінки гронами висіли там на парканах і ловили із котлетами при повному марафеті курсантів на Головпоштампі — бо тоді вийти заміж за такого чувака означало катапультою стати привілейованою суспільною кастою.

    Обивателі мало знають, але недоцуплені залишки і точні навички нашої арти добряче лупонули і луплять по морді суперуспішному війську РФ. Школу не проп’єш, школу треба передавати оцим молодим офіцерам, налаштованим на результат і на перемогу, а не почесне місце і участь у спортивних змаганнях.

    І власне, про аргумент «трата грошей».

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    У липні Франція святкувала день взяття Бастилії парадом від Тріумфальної арки по Єлисейських полях, де завжди пристойний трафік і масово шопиться увесь світ. Ніхто не вмер від того, що вчасно не купив трусики в H&M.

    Парад військової техніки почався з прольоту 64 літаків – як знаменитої пілотажної авіагрупи Patrulle ds France, так і бойових і розвідувальних літаків ВПС і ВМС, крилатих машин пожежної служби і служби цивільної оборони...

    Останні два роки наш суто український парад вилюднів. Нам є кого показати і що. Це уже суто український парад, а не пародія на жуковщину чи якесь спільне із рф святкування дня ВМС. Він має історію на крові — свою власну, а не перекаркування з-за порєбріка.

    Короче, закрий піддувайло і мовчи. А не подобається передивись бутафорію із чорним псом на 9 травня в ЛДНРії.

    Дивіться фоторепортаж «Главкома» з репетиції параду до Дня Незалежності.

    Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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