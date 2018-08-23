Де сьогодні у столиці заборонено рух та паркування транспорту



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23-24 серпня передбачені тимчасові зміни транспортного руху.

Під час проведення у столиці урочистих і святкових заходів до Дня Державного Прапора України та 27-ї річниці незалежності України у Києві 23-24 серпня передбачені тимчасові зміни транспортного руху.

Із 07:00 23 серпня до 18:00 24 серпня буде заборонено рух транспортних засобів на час монтажу/демонтажу конструкцій, необхідних для проведення легкоатлетичного пробігу «Забіг у вишиванках» на Русанівському бульварі.

23 серпня із 07:00 до закінчення заходів буде заборонено рух транспорту на вул. Хрещатик (від вул. Богдана Хмельницького до алеї Героїв Небесної Сотні) під час церемонії урочистого підняття Державного Прапору України біля адміністративної будівлі Київської міської ради.

Крім того, 23-24 серпня не функціонуватимуть паркувальні майданчики на вул. Хрещатик (від Бессарабської площі до Європейської площі), на б-рі Лесі Українки (в обидва напрямки), Володимирському проїзді, вул. Богдана Хмельницького, Набережному шосе, Парковій дорозі.

Також тимчасово на час підготовки та проведення святкових заходів буде внесено зміни в роботу міського пасажирського транспорту, маршрут якого проходить у місцях проведення заходів.