Штурм ГПУ: чому щирі патріоти полізли в гидку прокуратуру

Під час мітингу біля будівлі Генпрокуратури відбулися сутички активістів з правоохоронцями

Я давно не вірю у випадковості. Складайте пазли і побачите картинку

Розвели як котят.

Ви здивовані, що цирк «щирі патріоти лізуть в гидку прокуратуру» відбувся якраз в момент зустрічі двох екзархів із президентом? Я ні.

Другий тиждень відслідковую, як рашаЗМІ рве і корчиться від теми автокефалії, цих самих екзархів і розуміння того, що на зміну ФСБ в рясах в українські храми з часом прийдуть нормальні священики — лідери громад і ЛОМИ — як це було до колективізації і репресій. Мого прапрадіда з двома синами у ті часи якраз ліквідували за це — щоб спокійно підірвати храм і ліквідувати авторитетів далі у населеному пункті на 14 тисяч осіб.

Ви здивовані тим, що продажні нацики кидали яйцями і били працівницю Ньюзван? Я ні. Хоча дівчинку чисто по-людськи шкода, вона пішак. Нацики на зарплаті так би за власниками ресурсу полювали чи кинули яйцем у Піховшека, який дублює під копірку тези рашаЗМІ про окупацію США православної церкви в Україні оцими двома екзархами.

Нацики на зарплаті у Медведчука не уперше помагають ньюзвану розкрутитися.

Сьогодні тема нападу на працівницю Дашу мусолитиметься зранку до ночі. Кожен експерт у студії змушений буде сказати про утиски свободи слова і напади за іншу точку зору, другое мнение на события в стране... Ви, не шановані нацики, уже помогли ньюзвану піднятися у рейтингах, коли підвезли кілька мішечків із пісочком під вхід або розбили вікно туалету офісу кума Того самого.

Разом із дещо ранішими стрімами «на невинных активистов из гпу распыляют газ и поливают водой. Банду гать!» — це звичайна рутинна ФСБшна розводка з двома цільовими аудиторіями - «на іноземну аудиторію» і на «внутрішню» патріотичну», де хитродупі патріоти на зарплатні ведуть за собою «баранів». Усі особи на акціях подібного типу незмінні роками: це або професійні патріоти, або молоді тітушки птушного віку — іншого способу як заробити ці люди не знають.

Широкий сенс усіх акції і пригод подібного типу:

1. Показати усіх патріотів дятлами і агресивними нападниками на юних журналісток із незгодних ЗМІ.

2. Показати погроми і принизити будь-які державні інституції. Дивіться он, активісти хотіли в ГПУ проникнути, де сейшельський барига засів.

3. Примусити ГПУ застосувати вогнегасники і воду. Помімікрувати під картинку на Грушевського зразка зима 2014. Психологічно натиснути, що усі однакові, і Янукович, чия справа про держзраду вийшла на фінал, нічим не відрізняється від наступників.

Я давно не вірю у випадковості. Складайте пазли і побачите картинку)

Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

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