  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Марина Данилюк-Ярмолаєва

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Штурм ГПУ: чому щирі патріоти полізли в гидку прокуратуру

    • Марина Данилюк-Ярмолаєва
    • Розсилка
    <span>Під час мітингу біля будівлі Генпрокуратури відбулися сутички активістів з правоохоронцями</span> - Штурм ГПУ: чому щирі патріоти полізли в гидку прокуратуру
    Під час мітингу біля будівлі Генпрокуратури відбулися сутички активістів з правоохоронцями

    Я давно не вірю у випадковості. Складайте пазли і побачите картинку

    Розвели як котят.

    Ви здивовані, що цирк «щирі патріоти лізуть в гидку прокуратуру» відбувся якраз в момент зустрічі двох екзархів із президентом? Я ні.

    Другий тиждень відслідковую, як рашаЗМІ рве і корчиться від теми автокефалії, цих самих екзархів і розуміння того, що на зміну ФСБ в рясах в українські храми з часом прийдуть нормальні священики — лідери громад і ЛОМИ — як це було до колективізації і репресій. Мого прапрадіда з двома синами у ті часи якраз ліквідували за це — щоб спокійно підірвати храм і ліквідувати авторитетів далі у населеному пункті на 14 тисяч осіб.

    Ви здивовані тим, що продажні нацики кидали яйцями і били працівницю Ньюзван? Я ні. Хоча дівчинку чисто по-людськи шкода, вона пішак. Нацики на зарплаті так би за власниками ресурсу полювали чи кинули яйцем у Піховшека, який дублює під копірку тези рашаЗМІ про окупацію США православної церкви в Україні оцими двома екзархами. 

    Нацики на зарплаті у Медведчука не уперше помагають ньюзвану розкрутитися.

    Читайте також

    Сьогодні тема нападу на працівницю Дашу мусолитиметься зранку до ночі. Кожен експерт у студії змушений буде сказати про утиски свободи слова і напади за іншу точку зору, другое мнение на события в стране... Ви, не шановані нацики, уже помогли ньюзвану піднятися у рейтингах, коли підвезли кілька мішечків із пісочком під вхід або розбили вікно туалету офісу кума Того самого.

    Разом із дещо ранішими стрімами «на невинных активистов из гпу распыляют газ и поливают водой. Банду гать!» — це звичайна рутинна ФСБшна розводка з двома цільовими аудиторіями - «на іноземну аудиторію» і на «внутрішню» патріотичну», де хитродупі патріоти на зарплатні ведуть за собою «баранів». Усі особи на акціях подібного типу незмінні роками: це або професійні патріоти, або молоді тітушки птушного віку — іншого способу як заробити ці люди не знають. 

    Широкий сенс усіх акції і пригод подібного типу:

    1. Показати усіх патріотів дятлами і агресивними нападниками на юних журналісток із незгодних ЗМІ.

    2. Показати погроми і принизити будь-які державні інституції. Дивіться он, активісти хотіли в ГПУ проникнути, де сейшельський барига засів.

    3. Примусити ГПУ застосувати вогнегасники і воду. Помімікрувати під картинку на Грушевського зразка зима 2014. Психологічно натиснути, що усі однакові, і Янукович, чия справа про держзраду вийшла на фінал, нічим не відрізняється від наступників.

    Я давно не вірю у випадковості. Складайте пазли і побачите картинку)

    Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    прокуратура ЗМІ ФСБ активісти
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Слава Рабинович
    Слава Рабинович
    Тарас Чорновіл
    Тарас Чорновіл

    Журналіст, політичний діяч

    Єпископ Євстратій (Зоря)
    Єпископ Євстратій (Зоря)

    Секретар Священного Синоду УПЦ КП

    Сергій Таран
    Сергій Таран

    Політолог

    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ