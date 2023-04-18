А штаб де, у Кремлі? Мережа висміяла візит Путіна в окуповані області України (фото, відео)

Росіяни засумнівалися в новині про візит їхнього диктатора Володимира Путіна на окуповані територіїУкраїни

Російські ЗМІ повідомили подробиці візиту диктатора Володимира Путіна в окуповані Херсонську та Луганську області України. Пропагандисти стверджують, мовляв, Путін побував на Херсонському напрямку – привітав офіцерів з Великоднем, подарував ікону та зажадав доповіді про «оперативну обстановку».

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Зокрема прокремлівські видання стверджують, що Путін пересувався на гелікоптері та авто, але особисто за кермо не сідав. Також повідомляється, що російський диктатор подарував бойовикам у штабі «Дніпро» копію ікони, яка належала, як наголосив Путін, «одному з найуспішніших міністрів оборони Російської Імперії».

У мережі тим часом публікують кадри з так званої поїздки Путіна на окуповані території України та висловлюють сумнів у тому, що це дійсно був російський президент, а не його двійник. Та й кепкують з того, що справжній Путін навряд чи б наважився поїхати так далеко.

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Зокрема журналіст Дмитро Гордон покепкував із сміливості російського президента, який не побоявся з’їздити на лінію фронту. «Нова серія пригод двійників військового злочинця. Кремль заявив, що бункерний побував у т.зв. «ЛНР» і на Херсонському напрямку. Ще б написали, що він сам вертольотом управляв», – написав Гордон.

Дехто зауважив, що російський диктатор під час поїздки встигнув переодягнутися.

Росіяни також засумнівалися в новині про візит їхнього диктатора Володимира Путіна на окуповану територію української Херсонщини. Вони поцікавились, чи не в Кремлі часом розташований той штаб, і почали вимагати фото та відеодоказів.

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Про це росіяни писали в коментарях у новинних Telegram-каналах. Водночас дехто звернув увагу на те, що у Москві диктатор продовжує проводити зустрічі за довжелезними столами і ні з ким не вітається за руку, тому навряд чи міг би зважитися на таку поїздку.

«На Херсонському напрямку» – поняття дуже розтяжне. Думаю, з Кремля Херсон у бінокль видно для таких, як В. Путін», «А чи є фото чи відео?», «Відвідав у вигляді відеоконференції...», «А штаб у Воронежі», «Цікаво, цей штаб у Москві розташований?», «Віримо, звичайно», «Штаб на Арбаті, напевно, розташований?», «Де штаб розташований? У Кремлі?» – писали коментатори.

Нагадаємо, сьогодні вранці 18 квітня, в РФ видали заяву що нібито, російський диктатор Володимир Путін відвідав штаб угруповання військ окупантів «Днєпр» на Херсонському напрямку.