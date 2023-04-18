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А штаб де, у Кремлі? Мережа висміяла візит Путіна в окуповані області України (фото, відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
А штаб де, у Кремлі? Мережа висміяла візит Путіна в окуповані області України (фото, відео)
фото скріншот відео

Росіяни засумнівалися в новині про візит їхнього диктатора Володимира Путіна на окуповані територіїУкраїни

Російські ЗМІ повідомили подробиці візиту диктатора Володимира Путіна в окуповані Херсонську та Луганську області України. Пропагандисти стверджують, мовляв, Путін побував на Херсонському напрямку – привітав офіцерів з Великоднем, подарував ікону та зажадав доповіді про «оперативну обстановку».

Зокрема прокремлівські видання стверджують, що Путін пересувався на гелікоптері та авто, але особисто за кермо не сідав. Також повідомляється, що російський диктатор подарував бойовикам у штабі «Дніпро» копію ікони, яка належала, як наголосив Путін, «одному з найуспішніших міністрів оборони Російської Імперії».

А штаб де, у Кремлі? Мережа висміяла візит Путіна в окуповані області України (фото, відео) фото 1

У мережі тим часом публікують кадри з так званої поїздки Путіна на окуповані території України та висловлюють сумнів у тому, що це дійсно був російський президент, а не його двійник. Та й кепкують з того, що справжній Путін навряд чи б наважився поїхати так далеко.

А штаб де, у Кремлі? Мережа висміяла візит Путіна в окуповані області України (фото, відео) фото 2

Зокрема журналіст Дмитро Гордон покепкував із сміливості російського президента, який не побоявся з’їздити на лінію фронту. «Нова серія пригод двійників військового злочинця. Кремль заявив, що бункерний побував у т.зв. «ЛНР» і на Херсонському напрямку. Ще б написали, що він сам вертольотом управляв», – написав Гордон.

Дехто зауважив, що російський диктатор під час поїздки встигнув переодягнутися.

Росіяни також засумнівалися в новині про візит їхнього диктатора Володимира Путіна на окуповану територію української Херсонщини. Вони поцікавились, чи не в Кремлі часом розташований той штаб, і почали вимагати фото та відеодоказів.

А штаб де, у Кремлі? Мережа висміяла візит Путіна в окуповані області України (фото, відео) фото 3

Про це росіяни писали в коментарях у новинних Telegram-каналах. Водночас дехто звернув увагу на те, що у Москві диктатор продовжує проводити зустрічі за довжелезними столами і ні з ким не вітається за руку, тому навряд чи міг би зважитися на таку поїздку.

А штаб де, у Кремлі? Мережа висміяла візит Путіна в окуповані області України (фото, відео) фото 4

«На Херсонському напрямку» – поняття дуже розтяжне. Думаю, з Кремля Херсон у бінокль видно для таких, як В. Путін», «А чи є фото чи відео?», «Відвідав у вигляді відеоконференції...», «А штаб у Воронежі», «Цікаво, цей штаб у Москві розташований?», «Віримо, звичайно», «Штаб на Арбаті, напевно, розташований?», «Де штаб розташований? У Кремлі?» – писали коментатори.

А штаб де, у Кремлі? Мережа висміяла візит Путіна в окуповані області України (фото, відео) фото 5

Нагадаємо, сьогодні вранці 18 квітня, в РФ видали заяву що нібито, російський диктатор Володимир Путін відвідав штаб угруповання військ окупантів «Днєпр» на Херсонському напрямку.

Теги: росіяни Дніпро окуповані території Дмитро Гордон Херсон Telegram президент журналіст диктатор відео путін

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