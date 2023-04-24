Війна безпілотників. У чому нас суттєво переважає Росія

Реалії російського РЕБа

Зараз по фронту все частіше можна почути про все більш ефективну роботу російського РЕБу (радіоелектронна боротьба). І це нормально, бо Росія – це мабуть номер 1 в світі по РЕБу.

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Так, на іноземних комплектуючих. Але вони після війни в Грузії на цей компонент витрачали час та гроші, а багато країн НАТО в той час мали надію що ніколи воювати не потрібно буде, ми ж друзі всім, і розробляти на комплектувати армію сучасним РЕБом в достатній кількості не на часі.

Тому РЕБ у Росії потужний. Він не міг себе показати на повну в перші півроку війни, бо коли мобільна війна, то ти не можеш ефективно його використовувати.

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Але якщо в тебе вже ешелонована оборона чи плацдарм – то тут РЕБ стає потужною силою.

Їх Орлани-10 – це вже вимираючий вид. Скоро іх не буде. Але нові 30-ки, Мерліни та Зали вже збирають з урахуванням їх недоліків по цій війні. І треба визнати – рішення непогані. Сучасні.

В той час наші маленьки виробники все стараються наздоганяти військову еволюцію, не маючі достатньои сил та засобів. Нажаль, не так багато виробників сконцентровані на тому щоб розробити не повний виріб, а захищенний компонент для БПЛА.

CRPA, звязок ППРЧ який дозволяє передавати інформацію у великому бітрейді, гімби з гарною якістью та чутливим тепловізором, системи наведення по лезерному проміню, модулі пасивних антен які дозволяють пеленгувати напрям випромінювання – це все теж дуже складно. Сам БПЛА – це конструктор Лего, який ти можешь зібрати в любому планері, з любими можливостями, якщо в тебе є достатня компонентна база.

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Ізраіль збирає БПЛА на своїй компонентній базі і вона в нього крута, треба визнати.

Нажаль в нас панує принцип не «швидше розробити своє», а «швидше затягнути західний компонент щоб виріб якнайшвидше полетів».

Так, є українські виробники які розробляють свою правильну компонентну базу, але хотілось би набагато більше, бо саме це більше потрібно ніж вироби які зібрані на комплектуючих з алі-експрес. Ми зараз в протистоянні з дуже розвиненим ВПК, і поки те що ми можем побачити – досвід цієї війни вони вже втілюють в вирібах.

Ну і на тему західних виробників. Треба розуміти, що ми маємо унікальну можливість отримувати фідбеки від ребівців та пілотів що успішно борються з російскім РЕБом та БПЛА. В умовах які неможливо відтворити на полігонах.

В той час коли західні RND-центри складаються з людей які мали бойовий досвід з Іраку, Афганістану, чи країн Африки, і вони в сучасну війну просто не вміють, немає досвіду.

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Компонентна база дронів що пройшла випробування під війною з першим у світі РЕБом та відділами RND які складаються з українськіх воїнів – це золота жила у майбутньому. То давайте активніше ії розвивати.