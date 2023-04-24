Головна Думки вголос Олександр Карпюк
search button user button menu button
Олександр Карпюк бізнесмен та волонтер, відомий як Serg Marco

Війна безпілотників. У чому нас суттєво переважає Росія

glavcom.ua
Маємо більше працювати на створення власних БПЛА
фото з відкритих джерел

Реалії російського РЕБа

Зараз по фронту все частіше можна почути про все більш ефективну роботу російського РЕБу (радіоелектронна боротьба). І це нормально, бо Росія – це мабуть номер 1 в світі по РЕБу.

Так, на іноземних комплектуючих. Але вони після війни в Грузії на цей компонент витрачали час та гроші, а багато країн НАТО в той час мали надію що ніколи воювати не потрібно буде, ми ж друзі всім, і розробляти на комплектувати армію сучасним РЕБом в достатній кількості не на часі.

Тому РЕБ у Росії потужний. Він не міг себе показати на повну в перші півроку війни, бо коли мобільна війна, то ти не можеш ефективно його використовувати.

Але якщо в тебе вже ешелонована оборона чи плацдарм – то тут РЕБ стає потужною силою.

Їх Орлани-10 – це вже вимираючий вид. Скоро іх не буде. Але нові 30-ки, Мерліни та Зали вже збирають з урахуванням їх недоліків по цій війні. І треба визнати – рішення непогані. Сучасні.

В той час наші маленьки виробники все стараються наздоганяти військову еволюцію, не маючі достатньои сил та засобів. Нажаль, не так багато виробників сконцентровані на тому щоб розробити не повний виріб, а захищенний компонент для БПЛА.

CRPA, звязок ППРЧ який дозволяє передавати інформацію у великому бітрейді, гімби з гарною якістью та чутливим тепловізором, системи наведення по лезерному проміню, модулі пасивних антен які дозволяють пеленгувати напрям випромінювання – це все теж дуже складно. Сам БПЛА – це конструктор Лего, який ти можешь зібрати в любому планері, з любими можливостями, якщо в тебе є достатня компонентна база.

Ізраіль збирає БПЛА на своїй компонентній базі і вона в нього крута, треба визнати.

Нажаль в нас панує принцип не «швидше розробити своє», а «швидше затягнути західний компонент щоб виріб якнайшвидше полетів».

Так, є українські виробники які розробляють свою правильну компонентну базу, але хотілось би набагато більше, бо саме це більше потрібно ніж вироби які зібрані на комплектуючих з алі-експрес. Ми зараз в протистоянні з дуже розвиненим ВПК, і поки те що ми можем побачити – досвід цієї війни вони вже втілюють в вирібах.

Ну і на тему західних виробників. Треба розуміти, що ми маємо унікальну можливість отримувати фідбеки від ребівців та пілотів що успішно борються з російскім РЕБом та БПЛА. В умовах які неможливо відтворити на полігонах.

В той час коли західні RND-центри складаються з людей які мали бойовий досвід з Іраку, Афганістану, чи країн Африки, і вони в сучасну війну просто не вміють, немає досвіду.

Компонентна база дронів що пройшла випробування під війною з першим у світі РЕБом та відділами RND які складаються з українськіх воїнів – це золота жила у майбутньому. То давайте активніше ії розвивати.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія війна гроші безпілотник

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Відома російська журналістка публічно заявила, що країну «програли козлам та виродкам»
Відома російська журналістка публічно заявила, що країну «програли козлам та виродкам»
30 березня, 12:50
Тарас Чмут, член Наглядової ради Українського ветеранського фонду
Тарас Чмут: Зараз вся країна – ветерани
25 березня, 15:00
Куди росіяни депортують українських дітей? (мапа)
Куди росіяни депортують українських дітей? (мапа)
28 березня, 22:25
Росія продовжує покладатися на допомогу Китаю у підтримці своєї військової агресії проти України
Китай співпрацює з компаніями РФ, які виробляють бронежилети для солдат – Politico
28 березня, 16:06
Російські опозиційні політики Борис Нємцов та Олексій Навальний
Каспаров пояснив, чому Кремль убив Нємцова, а Навальний залишився живим
4 квiтня, 18:00
Наступ ЗСУ. Уряд терміново звернувся до жителів окупованих територій
Наступ ЗСУ. Уряд терміново звернувся до жителів окупованих територій
4 квiтня, 21:02
Росія вже звільнила Рустама Мурадова з посади командувача Східним угрупуванням військ
Кремль розпочав «чистку» генералів через провали в Україні – розвідка Британії
6 квiтня, 10:19
Сонце, море, VIP-готель: як львівські депутати їздять за кордон, доки в Україні війна
Сонце, море, VIP-готель: як львівські депутати їздять за кордон, доки в Україні війна
11 квiтня, 20:42
Скільки українських військових вважаються безвісти зниклими: названо цифру
Скільки українських військових вважаються безвісти зниклими: названо цифру
18 квiтня, 18:29

Олександр Карпюк

Війна безпілотників. У чому нас суттєво переважає Росія
Війна безпілотників. У чому нас суттєво переважає Росія
Досвід українських воїнів – наш окремий скарб
Досвід українських воїнів – наш окремий скарб
Пост для тих, хто в окопах. Для тих, хто дуже втомився
Пост для тих, хто в окопах. Для тих, хто дуже втомився
Затишшя перед бурею. Що відбувається на фронті
Затишшя перед бурею. Що відбувається на фронті
Причина розгрому росіян у Вугледарі
Причина розгрому росіян у Вугледарі
Меч та щит. Коли ми налагодимо українське виробництво зброї?
Меч та щит. Коли ми налагодимо українське виробництво зброї?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
34K
Контрнаступ ЗСУ: аналітики ISW оцінили можливості Україні
24K
«У нас просто батальон распался»: окупант розповідає про безлад у підрозділі (перехоплення)
12K
Ротний загинув у бою, і Олександру випало взяти командування на себе
12K
24 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8306
Що росіяни планували зробити з Україною після перемоги: депутат Держдуми зробив гучну заяву
5896
Перерахунок пенсії: хто отримає на тисячу гривень більше

Новини

Контрнаступ ЗСУ: аналітики ISW оцінили можливості Україні
Сьогодні, 07:05
Танки Leopard 2 для України: Іспанія назвала строки поставки
22 квiтня, 09:56
У Києві пройшло прощання із екснардепом Олегом Барною та командиром Валерієм Дороховим (фото)
21 квiтня, 14:25
Запеклі бої за Бахмут і висока загроза ракетних ударів: дані Генштабу
21 квiтня, 06:40
День народження під арештом. Скандальному митрополиту Павлу «стукнуло» 62
19 квiтня, 08:26
Важкі бої за Бахмут і Мар’їнку та десять збитих дронів: свіжі воєнні дані
19 квiтня, 06:37

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту