Україна має шанс на порятунок, якщо до влади прийдуть професіонали до 40 років

Коли із часом з’ясувалося, що Зеленський не тягне цей потяг, а Гончарука більше цікавить як навішати лапші президенту — виявилось, що з «новими обличчями» щось не те

Заходу безініціативні ледарі не треба, а РФ тільки і чекає момент, щоби взяти норовливу територію на повідок

Цікаво було почути від Корнієнка з СН скарги на уряд і заяву про те, що «нові обличчя» перетворились на гарбузи.

«Ми не відмовляємось від цієї філософії. Проте виявилось, що просто бути новим недостатньо. Треба бути новим і досвідченим у чомусь», — сказав він на «Свободі слова».

Ну шо ж, самі погодились на Олексія Гончарука. На креатурки кварталу, Радуцького і список людей, чиї біографії донині суміш нонсенсу і випадковості. Аби лиш було комфортно і лояльно.

Перед 29 серпня 2019 року активно обговорювали як можливого прем’єра Владислава Рашкована — з освітою, досвідом і розумінням, як працює МВФ. Але «ніт». То була надто самостійна і незалежна кандидатура, яка могла б принести небезпеку найвидатнішому лідеру сучасності. Тому працевлаштували Олексія Гончарука — безневинну милу квіточку. А коли із часом з’ясувалося, що Зеленський не тягне цей потяг, а Гончарука більше цікавить як навішати лапші президенту — виявилось, що з «новими обличчями» щось не те. І треба конче поїхати на тухле сміттєзвалище і відкопати там мумію якогось лякливого тігіпка. Країну здатні врятувати не нові обличчя і не секонд-хенд, поточений шашіллю. Країна має останній шанс, якщо прийдуть професіонали до 40 і буде якась мінімальна згуртованість. Тотальний пофігізм і лояльність уже майже добили інформаційну сферу — там тотальна перевага секти «лукаш і тхне соросом». Коли ця хвиля докотиться до економіки — нам ж*па. Бо Заходу такі безініціативні ледарі не треба, а РФ тільки і треба момент, щоби взяти норовливу територію на повідок.

Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

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