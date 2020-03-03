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    Гончарук проводить засідання уряду

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    Глава уряду Олексій Гончарук сьогодні проведе брифінг за результатами засідання Кабміну - Гончарук проводить засідання уряду
    Глава уряду Олексій Гончарук сьогодні проведе брифінг за результатами засідання Кабміну

    Під час засідання Кабмін планує передати на приватизацію 410 об’єктів

    Прем'єр-міністр Олексій Гончарук проводить засідання уряду у вівторок, 3 березня, де, як зокрема планується, на приватизацію передадуть понад 400 об'єктів.

    Трансляція вступного слова голови уряду відбувалася на YouTube-каналі Кабміну.

    «Продовжуємо працювати, підвищувати прозорість, відкритість держави та ефективність управління державною власністю... У нас, очевидно, супротив системи продовжується, але нічого страшного, ми своїм принципам не зрадимо. Будемо працювати і сьогодні приймемо багато рішень, спрямованих на те, щоб наша держава стала більш успішною в короткостроковій, середньостроковій перспективі», - сказав Гончарук.

    Він додав, що, зокрема, на засіданні уряду планують передати понад 410 об'єктів на приватизацію, ухвалити рішення щодо спрощення реєстрації земельних ділянок.

    Голова уряду наголосив, що в сьогоднішнього засідання насичений порядок денний.

    Слід нагадати, що ввечері 2 березня нардеп від «Слуги народу» Олександр Дубінський заявив, що президент Володимир Зеленський зустрівся з Олексієм Гончаруком, після чого останній написав заяву на звільнення.

    Напередодні перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, коментуючи можливі кадрові призначення в Кабміні, повідомив, що наразі є кілька робочих варіантів.

    Також нагадаємо, що ЗМІ назвали три кандидатури на посаду міністра оборони України.

    Зазначимо, що президент Володимир Зеленський прийде на позачергове засідання Ради 4 березня.

    До слова, у Кабінеті міністрів України може з'явитися посада віцепрем'єр-міністра з питань оборони.

    За інформацією ЗМІ, посаду силового віцепрем'єра може посісти чинний міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

    Нагадаємо, протягом останнього тижня в Україні обговорюють можливу відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука. Проте 2 березня Гончарук заявив, що жодних заяв про відставку не писав.

    «Главком» з посиланням на власне джерело в Офісі президента повідомляв, що на позачерговому засіданні Верховної Ради у середу, 4 березня, відбудеться голосування за відставку прем’єра Олексія Гончарука.

    Якщо голова уряду Олексій Гончарук піде у відставку, то, відповідно до законодавства, Денис Шмигаль автоматично стане виконувачем обов’язків прем’єр-міністра.

    У п’ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч Гончарука із президентом Володимиром Зеленським, де президент дорікав прем’єру за незадовільну роботу Кабміну.

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