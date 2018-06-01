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    Думки вголос

    Чи потрібно в Україні заборонити шкільні лінійки?

    • Денис Казанський

      Журналіст

    • Розсилка
    Ілюстраційна світлина - Чи потрібно в Україні заборонити шкільні лінійки?
    Ілюстраційна світлина

    Чи не пора вже перестати мучити дітей і припинити ці знущання? Кому це потрібно?

    Мовою оригіналу

    Кто в курсе, расскажите, а в Европах-Америках существует традиция торжественных линеек в начале и в конце учебного года, когда детей выстраивают на открытой площадке под палящим солнцем? Падают ли в обмороки от жары школьники в Германии и Польше?

    Вчера во всех новостных лентах «сенсация» - школьник упал в обморок в Ивано-Франковской области во время выступления Порошенко. Не знаю, почему все так возбудились. У нас, к сожалению, дети грохаются в обмороки на линейках регулярно по всей стране дважды в год - в мае и сентябре. Независимо от того, приезжает к ним Порошенко или нет. Можно сказать, традиция такая.

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    В обмороки падали когда я ходил в школу, продолжают падать и теперь. Час выстоять на такой жаре, как сегодня, далеко на каждый взрослый сможет, а тем более дети. В Киеве каждый год в обмороки на линейках падают десятки учеников. По всей стране, наверное, сотни.

    Может, пора перестать мучать детей и прекратить эти издевательства? Кому это нужно? Зачем?

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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    діти освіта школа
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