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    В Одесі та області чутні вибухи

    Офіційної інформації поки немає - В Одесі та області чутні вибухи
    Офіційної інформації поки немає
    фото ілюстративне, з відкритих джерел

    Мешканців міста просять не виходити з укриттів

    Сьогодні удень, 7 травня, мешканці Одеси та Одещини повідомили, що в регіоні лунають вибухи.

    Нагадуємо, поки не пролунав сигнал відбою повітряної тривоги, покидати укриття не можна.

    Будьте у безпечному місці, не стійте біля вікон та не викладайте фото та відео у мережу.

    Офіційної інформації щодо ситуації поки немає.

    Нагадаємо, напередодні Росія вдарила двома ракетами по Одещині. На щастя, тоді загиблих та травмованих не було.

    Тим часом на узбережжі Чорного моря зберігається загроза висадки десанту.

    Військові закликають не відвідувати пляжі та інші заборонені території.

    Як відомо, 4 травня в Одесі також прогриміли вибухи.

    Також сьогодні ворог обстріляв Полтавщину: стали відомі деталі ракетного обстрілу.

    Крім того, був здійснений ракетний удар по Краснограду: стали відомі деталі.

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    Теги: вибух росія окупанти Одеса війна укриття Україна окупація #stoprussia
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    В Одесі та області чутні вибухи