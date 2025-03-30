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Денис Казанський Журналіст

«ДНР». Історія епічної тупості

glavcom.ua
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Новим виконувачем обов’язків так званого голови уряду ДНР став чиновник із Нижньогородської області РФ Андрій Чертков
фото з відкритих джерел

А ще нещодавно в Україні «донецькі» обіймали ключові посади

Наочна ілюстрація нинішнього ганебного становища Донбасу під владою Росії.

Керувати Донецьком тепер надсилають ось таких персонажів, нікому не відомих третьосортних чиновників з російської глибинки.

«ДНР». Історія епічної тупості фото 1

А ще нещодавно в Україні «донецькі» обіймали ключові посади. Ходили анекдоти про те, як бомжів у Донецьку ловлять на вулицях та насильно везуть до Києва, щоби призначити там якимось керівником. Та тепер самого поняття «донецькі», як самостійної впливової сили, більше не існує. Навіть у рідному регіоні вихідці з Донбасу більше не господарі, і тепер вимушені прослужувати чуханам з Торжка.

Взагалі, історія «донецьких» – це історія епічної тупості. Маючи в Україні все, здобувши тут надзвичайний вплив та захмарні капітали, воні просто самі своїми руками рознесли це вщент та злили в унітаз заради нічого. Добровільно погодилися бути лакеями ось таких черткових.

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Джерело
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Теги: Донецьк Донбас окуповані території

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«ДНР». Історія епічної тупості
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