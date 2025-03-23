Українська футболістка отримала російське громадянство

Голик народилася в Докучаєвську Донецької області

Українська півзахисниця московського «Динамо» Ангеліна Голик отримала громадянство Росії. Як інформує «Главком», про це стало відомо з анкети 20-річної футболістки на офіційному сайті російського клубу.

Голик народилася в Докучаєвську Донецької області. В 11 років почала займатися з хлопчиками у команді «Локомотив» Донецьк, через рік перейшла до жіночої команди. Також виступала за харківський «Житлобуд-1» U-16 та футзальний клуб «Багіра» – ДЮСШ з міста Лиман. У 2023-2024 роках була гравчинею молодіжної жіночої команди «Локомотив» Москва.

Раніше лідер Українського скелетону Владислав Гераскевич в інтерв'ю «Главкому» заявив, що мав три серйозні пропозиції щодо зміни українського громадянства. Також висловив свою думку щодо факту зміни громадянства гімнастом Іллею Ковтуном та його тренеркою Іриною Горбачевою. Зокрема, спортсмен заявив, що гімнаст та його тренерка отримували суттєву підтримку з державного бюджету.

«Відкидають свою Батьківщину повністю під час війни. Бо держава буцімто не забезпечила їх тим, на що вони (Ковтун і Горбачева – «Главком») заслуговують. Хоча вони отримали настільки багато грошей, що про таке фінансування на одного спортсмена можна тільки мріяти. І для мене це загалом дико, тому я так реагую. І моя думка не змінюється: це ганебний вчинок, і я знаю, що багато людей розділяють цю думку зі мною», – заявив Гераскевич.