Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Українська футболістка отримала російське громадянство

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Українська футболістка отримала російське громадянство
За інформацією з сайту Лиманської ОТГ, в 2018 році Ангеліна ставала чемпіонкою Донецької області
фото з відкритих джерел

Голик народилася в Докучаєвську Донецької області

Українська півзахисниця московського «Динамо» Ангеліна Голик отримала громадянство Росії. Як інформує «Главком», про це стало відомо з анкети 20-річної футболістки на офіційному сайті російського клубу.

Голик народилася в Докучаєвську Донецької області. В 11 років почала займатися з хлопчиками у команді «Локомотив» Донецьк, через рік перейшла до жіночої команди. Також виступала за харківський «Житлобуд-1» U-16 та футзальний клуб «Багіра» – ДЮСШ з міста Лиман. У 2023-2024 роках була гравчинею молодіжної жіночої команди «Локомотив» Москва.

Українська футболістка отримала російське громадянство фото 1

Раніше лідер Українського скелетону Владислав Гераскевич в інтерв'ю «Главкому» заявив, що мав три серйозні пропозиції щодо зміни українського громадянства. Також висловив свою думку щодо факту зміни громадянства гімнастом Іллею Ковтуном та його тренеркою Іриною Горбачевою. Зокрема, спортсмен заявив, що гімнаст та його тренерка отримували суттєву підтримку з державного бюджету.

«Відкидають свою Батьківщину повністю під час війни. Бо держава буцімто не забезпечила їх тим, на що вони (Ковтун і Горбачева – «Главком») заслуговують. Хоча вони отримали настільки багато грошей, що про таке фінансування на одного спортсмена можна тільки мріяти. І для мене це загалом дико, тому я так реагую. І моя думка не змінюється: це ганебний вчинок, і я знаю, що багато людей розділяють цю думку зі мною», – заявив Гераскевич.

Читайте також:

Теги: Лиман Москва громадянство Владислав Гераскевич фінансування держава Донецьк

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Володимир Михайлов з монографією Strategic minerals of Ukraine and their investment attractiveness
Трамп вимагає $500 млрд від України. Геолог Володимир Михайлов пояснює, чи це реально
25 лютого, 15:05
Держдеп складає список додаткових винятків для України із замороження іноземної допомоги
Держдеп США хоче розблокувати більше заморожених коштів для України – Politico
26 лютого, 13:25
Джеймс Кемерон – оскароносний режисер, відомий передусім завдяки своїм фільмам «Титанік», «Аватар», «Термінатор»
«США відвернулись від усього пристойного». Оскароносний режисер змінює громадянство
28 лютого, 16:32
Такі вечері продовжують викликати етичні запитання серед аналітиків та політичних експертів
ЗМІ зʼясували, скільки коштує приватна вечеря з Трампом у його резиденції
5 березня, 09:51
Відомо, що початкову угоду на $25 млн підписали у квітні 2023 році
USAID припинило фінансування Українського енергетичного фонду: чим це загрожує
12 березня, 18:00
Макрон та Стармер виступають проти поступок вимогам Кремля щодо демілітаризації України
Британія та Франція намагаються посилити позиції України на переговорах – Bloomberg
13 березня, 06:11
Міністерство юстиції згодом надасть комплексний аналіз висновків суду та план дій щодо виконання рішення
Мінʼюст відреагував на рішення Європейського суду щодо трагедії в Одесі 2 травня 2014-го
13 березня, 16:27
На консервацію токсикологічного корпусу №3 виділено 5,46 млн грн
Консервація замість ремонту. «Охматдит» пояснив, куди підуть ще 6,3 млн грн пожертв
16 березня, 10:21
Гераскевич наголосив, що країни, у яких є треки для скелетону, мають завдяки цьому шалену перевагу
Наш бюджет у рази менший, ніж у суперників, але ми їх перемагаємо, – Гераскевич
Вчора, 14:57

Новини

Українська футболістка отримала російське громадянство
Українська футболістка отримала російське громадянство
Скелетоніст Гераскевич розповів, як йому пропонували змінити українське громадянство
Скелетоніст Гераскевич розповів, як йому пропонували змінити українське громадянство
Бельгія – Україна: де дивитися трансляцію вирішальної гри плей-оф Ліги націй
Бельгія – Україна: де дивитися трансляцію вирішальної гри плей-оф Ліги націй
«Встигають писати дисертації». Співвласник «Нової пошти» позаздрив Залужному та Усику
«Встигають писати дисертації». Співвласник «Нової пошти» позаздрив Залужному та Усику
Магучіх здобула бронзу чемпіонату світу з легкої атлетики у приміщенні
Магучіх здобула бронзу чемпіонату світу з легкої атлетики у приміщенні
Гераскевич оцінив шанси 17-річного Лавренюка на здобуття олімпійської ліцензії
Гераскевич оцінив шанси 17-річного Лавренюка на здобуття олімпійської ліцензії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
191K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 березня: ситуація на фронті
67K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 березня 2025
52K
Житель Суджі, якого врятували українські військові, видав дивний фейк про ЗСУ
11K
Президент відвідав розташування 59 бригади на Донеччині (фото, відео)
9983
Роналду назвав умову, за якої він одружиться з Джорджиною
9466
Передача Запорізької АЕС під контроль США: Росія зробила заяву

Новини

Мільйон гривень та чізбургерна перспектива: нова кампанія Міноборони для 18-24-річних
21 березня, 14:51
Ціни на газ в Європі підскочили після атаки на ключовий російський транзитний пункт «Суджа»
21 березня, 12:20
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
21 березня, 01:54
Спроба теракту в Рівному та візит Зеленського до Норвегії. Головне за 20 березня
20 березня, 21:06
Українці зможуть побачити сонячне затемнення: названо дату
19 березня, 15:31
Повітряна тривога у Києві через загрозу дронів тривала 21 хвилину
18 березня, 09:23

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua