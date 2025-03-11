«Мирний договір не повинен дорівнювати капітуляції». Українські військові – про формат зупинки війни

«Україна неподільна, наш суверенітет розповсюджується на всі території в міжнародно визнаних кордонах, включно з Кримом»

Воїни з передової та інформаційні ресурси, які ведуть українські військові з фронту, єдині в переконанні: мирний договір не повинен дорівнювати капітуляції: українці не хочуть віддати свої території без бою. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Як зупиняються війни і чи готовий український фронт до такого?».

«Якщо росіяни надіються, що тут всі настільки стомлені, що тільки й чекають, щоб залишити позиції, то це хибні уявлення, – запевняє Сергій з позивним «Дід», старший сержант, котрий воює у складі 92-ї окремої штурмової бригади. – У кожного українця в родині чи серед близьких є втрати – загиблі, поранені. Тому нам не байдуже, якими будуть умови миру».

Офіцер батальйону «Свобода» Андрій Іллєнко переконаний, що жодна українська влада ніколи не піде на здачу територій без бою, тим більше на визнання де-юре окупаційного режиму на захоплених Росією теренах.

«Україна неподільна, наш суверенітет розповсюджується на всі території в міжнародно визнаних кордонах, включно з Кримом. Я впевнений, що ніхто (з українських політиків на переговорах, – «Главком») не відійде від цього принципу. Зрештою, це позиція, яку підтримує переважна більшість країн світу, – аргументує «свободівець». – Особливість українців у тому й полягає, що коли стає дуже важко, ми максимально об’єднуємося і показуємо надзвичайні якості. Так було в лютому 2022 року і в 2014-му під час Революції гідності. У пікові моменти, коли на нас уже ставлять хрест, ми проявляємо волю до життя і показуємо, що український народ є суб’єктом, хоче жити у незалежній Україні і жити так, як вважає за потрібне. Це його найвища воля – і не враховувати це неможливо в будь-яких перемовинах і політичних домовленостях».

Зараз усім українцям, і військовим, і цивільним, треба мобілізуватися на боротьбу і робити все, щоб країна вистояла, каже Андрій Іллєнко.

«Сьогодні треба зміцнювати фронт і підвищувати стійкість, – вважає військовий аналітик, колишній радник міністра оборони України (2022-2023 рр.) Олексій Копитько. – Якщо хтось (із політиків) сподівається комфортно відморозитися і здатися – то зараз навіть опції такої немає. Тому дотискати Україну без нашого добровільного рішення не вдасться».

Нагадаємо, що для припинення бойових дій Україні спершу потрібно досягнути чітких політичних домовленостей, зокрема встановити умови та термін перемир’я на фронті, а також гарантії його дотримання. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Як зупиняються війни і чи готовий український фронт до такого?».