Глава Херсонської ОВА пояснив, чому Росія прагне захопити плацдарм на Дніпрі

До початку мирних переговорів росіяни мають на меті захопити хоча б одне з сіл на правому березі Дніпра

Ворог хоче заявити про своє право на всю Херсонську область

Російська Федерація під час майбутніх мирних переговорів збирається заявити про своє право на всю Херсонську область, тому окупаційні війська постійно намагаються захопити плацдарм на Дніпрі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна в інтерв'ю The Guardian.

Очільник Херсонщини заявив, що сили РФ намагаються перетнути річку у чотирьох місцях, щоб обґрунтувати свої вимоги на всю Херсонську область. Це один з чотирьох регіонів, які Росія хоче незаконно приєднати у свій склад.

«Щодня вони намагаються перетнути річку. Ми отримали інформацію від нашої розвідки, що російський заступник командира сказав військовим, що вони повинні за будь-яку ціну форсувати річку. Хоч не всі солдати готові до цього», – каже він.

За словами Прокудіна, російським солдатам дали чітку вказівку: вони мають до початку переговорів захопити хоча б одне з сіл на правому березі Дніпра.

«Російські наступи відбуваються в чотирьох місцях: через болотисті острови на гирлі Дніпра, небезпечну сіру зону; у місці Антонівського та залізничного мостів на сході від міста Херсон; а також в селах Львове та Зміївка, останнє з яких розташоване вище за течією від зруйнованої дамби Нової Каховки», – пояснив глава ОВА.

Нагадаємо, російська армія має численну перевагу на Новопавлівському напрямку, там тривають важкі бої.

До слова, Сили оборони у ніч проти 4 березня атакували низку важливих об'єктів Росії. Мова про нафтоперекачувальну інфраструктуру окупантів.