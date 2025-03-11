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США виключили повернення України до кордонів 2014 або 2022 року – Sky News

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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США виключили повернення України до кордонів 2014 або 2022 року – Sky News
Раніше Трамп заявляв, що Україна з невеликим шансом зможе повернутися до довоєнних кордонів
фото: Facebook/Генштаб

Україна не отримувала офіційних пропозицій від США чи інших партнерів щодо територіальних поступок

Американські чиновники у приватних розмовах заявили, що «не хочуть чути» про будь-які прохання України про повернення кордонів країни до окупації Криму або до повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

Тим часом у Джидді, де сьогодні делегації України та США мають обговорюють шляхи припинення війни, міжнародний кореспондент Алекс Россі каже, що адміністрація Трампа все ще хоче побачити, на які поступки піде Київ.

«Схоже, що українцям доведеться піти на досить болючі поступки, але є надія, що коли ці переговори закінчаться, ми побачимо і зрозуміємо, якою буде форма припинення вогню», – каже він.

Як наголошував речник МЗС Георгій Тихий заявив, що Україна не отримувала офіційних пропозицій від США чи інших партнерів щодо територіальних поступок.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що шанс, що Україна повернеться до довоєнних кордонів 2014 року, є малоймовірним.

Також колишній спеціальний представник США в Україні Курт Волкер заявив, що Україна не зможе повернути всі окуповані Росією території військовим шляхом.

Нагадаємо, українська та американська делегації розпочали зустріч у Саудівській Аравії. Ключовою темою стане війна в Україні. Початок переговорів затримали через запізнення американської делегації.

Американську сторону представляють: держсекретар США Марко Рубіо та радник президента США з нацбезпеки Майк Волц, а українську: міністр закордонних справ Андрій Сибіга, глава Офісу президента Андрій Єрмак та міністр оборони Рустем Умєров.

Як зазначив Єрмак, зустріч з командою США почалася дуже конструктивно. «Працюємо над наближенням справедливого і тривалого миру», – каже він.

За словами держсекретаря США Марко Рубіо, подальша допомога Україні залежатиме від результатів запланованих у Джидді переговорів.

Раніше стало відомо, що українська делегація спробує переконати США відновити розвідувальну та військову підтримку на переговорах у Саудівській Аравії. Американську делегацію будуть запевняти, що президент Зеленський хоче швидкого завершення війни в Україні.

До слова, США мають намір перевірити Україну на готовність піти на «матеріальні поступки» у переговорах із Росією заради закінчення бойових дій. 

Теги: Саудівська Аравія окуповані території війна переговори США

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