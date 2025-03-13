Росія запустила аналог українського тревел-шоу Орел і решка на окупованих територіях

Двоє ведучих їздять по окупованій території України та розповідають, як все «відбудовується»

Росіяни запустили аналог українського тревел-шоу Орел і решка на окупованих територіях України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Центр протидії дезінформації.

Окупанти зробили копію українського тревел-шоу. Двоє ведучих їздять по окупованій території України та розповідають, як все «відбудовується».

«Ти помітив, як Маріуполь відбудовується та отримує друге дихання?», – питає телеведуча у свого колеги.

Але росіянка так і не уточнила, після чого місто «оговтується».

«Не думайте, що зараз це якесь зруйноване місто. Роки два тому – так, ми самі привозили сюди гуманітарку» , – каже ведучий.

Чоловік зазначає, що місто «оживає» , а також намагається використали кадри уцілілих від російських обстрілів памʼяток архітектури для картинки, щоб показати, як все «круто».

Нагадаємо, окупанти планують створити центр розваг на місці зруйнованого заводу «Азовсталь». Про це пише NEXTA Live.

Серед запланованих об’єктів, які мають побудувати замість «Азовсталі» – музеї, готелі, магазини, зони для відпочинку та туристичний об’єкт під назвою «Доменна піч».

Вартість проєкту становить 100 млрд рублів. Окупанти стверджують, що до 2035 року комбінат стане унікальним туристичним місцем.

Раніше ми писали, що протягом 2024 року на територію Донецької області, яка контролюється Україною, повернулося близько 22,8 тис. людей. У той самий час влада евакуювала близько 236 тис. осіб. Про це «Главкому» стало відомо з відповіді на запит до Донецької обласної військової адміністрації.

«Главком» уточнив у представника ОВА, про які саме населені пункти йдеться, до яких повертаються люди. Влада не змогла відповісти на це питання, повідомивши, що таку інформацію не збирають.

Як відомо, восени 2024 року заступник голови фракції «Слуга народу» Максим Ткаченко заявив, що близько 150 тис. внутрішньо переміщених осіб повернулися на тимчасово окуповані території, зокрема, до 70 тис. – у тимчасово окупований Маріуполь. Пізніше обранець спростував цю ж інформацію, назвавши її власним припущенням.