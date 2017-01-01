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    Думки вголос

    Події в «ЛНР». Звичайний «руський мир»

    Не можна з кубиків з буквами Х, У і Й скласти слово МИР. Але у Кремля просто немає інших кубиків
    Мовою оригіналу «Гражданская война» в Украине в самом разгаре. Российский политолог Марков ругается, что кураторы из Кремля поставили во главе ЛНР неудачную кандидатуру и призывает «прекратить играть в независимость ЛНР». Минуточку, но как же «выборы», «референдум»? Что значит «ставили
    • Денис Казанський

      Журналіст

    • 24 Листопада, 16:14
    • Розсилка
    Ігор Плотницький
    Ігор Плотницький

    Не можна з кубиків з буквами Х, У і Й скласти слово МИР. Але у Кремля просто немає інших кубиків

    Мовою оригіналу

    «Гражданская война» в Украине в самом разгаре. Российский политолог Марков ругается, что кураторы из Кремля поставили во главе ЛНР неудачную кандидатуру и призывает «прекратить играть в независимость ЛНР».

    Минуточку, но как же «выборы», «референдум»? Что значит «ставили Плотницкого»? Разве не народ ЛНР его выбрал? Какие еще «кураторы»?

    И самое главное - что значит «прекратить уголовный бардак»? Разве государство, которое служит источником этого уголовного бардака, может его прекратить? Марков пишет так, как будто в Луганске происходит что-то неординарное. Но на самом деле там построили самый обычный «русский мир», такой же, как в Приднестровье или на Кавказе.

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    Например, этим летом президент Приднестровья Евгений Шевчук точно также был смещен в результате переворота у себя в «республике» и уплыл на лодке через Днестр во вражескую Молдову. Тогда тоже все смеялись. Теперь вот настала очередь Венедиктовича.

    У российской власти просто по определению не может получиться ничего другого. Везде одно и то же - серая зона без правил, насыщенная оружием и уголовниками. У кого больше стволов - тот и прав. Ни одна территория никогда не сможет полноценно развиваться в таких условиях.

    Нельзя из кубиков с буквами Х, У и Й сложить слово МИР. Но у Кремля просто нет других кубиков. Поэтому всегда получается одно и то же - кураторы, стрелки, подвалы, МГБ, герои-автомойщики. У россиян есть только этот конструктор, из которого они постоянно собирают одинаковые, похожие друг на друга недогосударства-уродцы.

    Странно, что всякий раз при этом они искренне удивляются тому, что получилось. Как будто из имеющихся деталей можно было построить Сингапур.

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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