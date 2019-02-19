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    Думки вголос

    Про людей забули, будматеріали розікрали. Як живе сьогодні окуповане Росією Дебальцеве

    • Денис Казанський

      Журналіст

    • Розсилка
    Так в наші дні виглядає Дебальцеве. Зруйновані війною будинки ніхто відновлювати навіть не збирається - Про людей забули, будматеріали розікрали. Як живе сьогодні окуповане Росією Дебальцеве
    Так в наші дні виглядає Дебальцеве. Зруйновані війною будинки ніхто відновлювати навіть не збирається

    Для Росії Сирія важливіша, ніж мешканці Донеччини

    Мовою оригіналу

    Четыре года назад в эти дни боевики ЛДНР совместно с войсками РФ вытеснили украинскую армию из Дебальцево. Помню, как радовались тогда сепаратисты. Писали, что наконец-то город скинул украинское иго, и ничто теперь не будет мешать ему развиваться и процветать в свободной республике. Во время военных действий Дебельцево серьезно пострадало, но Захарченко обещал в короткие сроки все восстановить и даже сделать лучше, чем было.

    И вот прошло 4 года. Спустя столько времени разрушенные дома так и не отстроили заново. Выделенные стройматериалы украли. Рабочим, которые поначалу проводили восстановительные работы, не заплатили, и они бросили свои объекты. Денег на дальнейшее восстановление Дебальцево у ДНРовцев нет.

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    Деньги на Сирию у россиян есть, на Венесуэлу есть, а для тех самых «русскоязычных жителей Донбасса», которых Россия якобы защищает - нету. Сорян, ребята. Сирия важнее, так что вам теперь придется жить в руинах и нищете. Как и всем остальным территориям, которые «спасли от фашистов».

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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